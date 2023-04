Paolo Guerrero nunca jugó en el fútbol peruano, con esa premisa empezamos la idea de que esa frase puede quedar en el olvido a partir del deseo del deportista: ponerse la camiseta de Alianza Lima para la temporada 2024 de la Liga 1.

Teniendo la opción de hacerlo en el 2022, Paolo Guerrero rechazó la oferta de Alianza Lima y siguió jugando en el fútbol brasileño. Señalado por una gran cantidad de fanáticos, la decisión le permitió luego llegar a Racing Club y este 2023 está demostrando que viene recuperando su mejor forma.

En ese sentido, el periodista Diego Rebagliati habló sobre la actualidad de Paolo Guerrero. Sin realizar un análisis de su juego, los minutos o movimientos, el hombre de prensa dio información mucho más primordial: reveló qué pasa por la mente del 'Depredador'.

A la voz de un amigo que cuenta un secreto, Diego Rebagliati precisó que Paolo Guerrero quiere jugar en Alianza Lima en la temporada 2024 y también señaló que si la Selección Peruana se va a Europa a disputar amistosos, él se centrará en Racing Club.

"Paolo quiere terminar un muy buen año con Racing y en el 2024 quiere volver a Alianza. Él quiere volver bien al club y recién ahora se siente así. Si está como se siente ahora mismo, él desea regresar a Alianza en enero", comentó Diego Rebagliati en el programa deportivo Al Ángulo, de Movistar Deportes.

Paolo Guerrero en la Selección Peruana

Tocando también el tema de la Selección Peruana, y siendo cada vez más fuerte las voces que lo piden, Diego Rebagliati comentó qué es lo que piensa Juan Reynoso. Detallando que no es su deseo exigir a Paolo Guerrero, más cuando sabe de lo que es capaz, la idea es darle la libertad de seguir en Racing.

"(Reynoso) no lo va a llamar para los amistosos de junio, más si se confirma que los amistosos son en el otro lado del mundo (Japón y Corea del Sur). Él entiende que si Paolo está bien en setiembre, no necesita demostrarle nada. Viene, se pone la cinta y jugará lo que sea requerido. Al conocer eso, Guerrero no tiene en su cabeza la selección en estos momentos".