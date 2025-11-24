El fervor por la Final Única de la CONMEBOL Libertadores 2025 se intensifica, y Lima, Perú, se prepara para ser el epicentro de la pasión futbolística. Más allá del decisivo encuentro en el Estadio Monumental, la capital peruana albergará un evento imperdible para todos los aficionados: la Fan Zone CONMEBOL Libertadores 2025. Este espacio de celebración se ha confirmado como el punto de encuentro oficial para vivir la antesala de la gran final con una agenda cargada de actividades, música y experiencias únicas, consolidando a Perú como un anfitrión de primer nivel.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo y dónde será el Fan Zone de la CONMEBOL Libertadores 2025?

El Fan Zone tiene ya lugar y fecha confirmados. Se llevará a cabo en el Convexia Expo Center de Lima, un recinto moderno y de fácil acceso que promete albergar cómodamente a miles de seguidores de Palmeiras y Flamengo, así como a fanáticos neutrales. Las puertas estarán abiertas al público durante tres días consecutivos: desde el miércoles 26 hasta el viernes 28 de noviembre. El horario establecido para cada jornada es de 16:00h a 22:00h, permitiendo que los asistentes disfruten del ambiente festivo al caer la tarde, justo antes del gran duelo sabatino.

Fan Zone de la CONMEBOL Libertadores 2025 en Perú. (Foto: X).

Uno de los mayores atractivos del Fan Zone es que el acceso será completamente gratuito. Esta decisión de CONMEBOL busca garantizar que la mayor cantidad de público posible pueda ser parte de la fiesta. Sin embargo, para controlar el aforo y asegurar una experiencia segura y fluida, será obligatorio realizar una inscripción previa. Los organizadores han señalado que el proceso de registro para obtener la entrada gratuita se habilitará a través de la plataforma Joinnus. Se recomienda a los interesados estar atentos a los canales oficiales para asegurar su cupo con anticipación.

Publicidad

Publicidad

¿Qué encontrarás en el Fan Zone de la CONMEBOL Libertadores 2025?

Dentro del Fan Zone CONMEBOL Libertadores 2025 la experiencia va más allá del fútbol. La principal atracción será, por supuesto, la oportunidad de fotografiarse con el trofeo original de la Copa CONMEBOL Libertadores, un momento que todo hincha atesora. Además, en colaboración con PROMPERÚ, se han organizado activaciones que destacan la rica cultura de Lima, Perú, incluyendo experiencias gastronómicas, conciertos silenciosos que mezclan sonidos andinos y demostraciones de arte sonoro, haciendo de este espacio una vitrina cultural y deportiva.

ver también ¿Siguen las Eliminatorias Sudamericanas? En Conmebol dudan de la creación de la Liga de Naciones y Perú está a la expectativa

Para los patrocinadores del torneo, el Fan Zone se convierte en el escenario ideal para la interacción con el público. Se espera que diversas marcas instalen stands con juegos interactivos, desafíos de habilidad futbolística y oportunidades para ganar premios y merchandising exclusivo del torneo. Este componente lúdico y comercial complementa el ambiente de celebración, convirtiéndolo en una parada obligatoria para quienes viajan a la capital peruana por la Final Única del 29 de noviembre.

Publicidad

Publicidad

Fan Zone de la CONMEBOL Libertadores 2025 está confirmado

También es un mensaje para los que vienen desde afuera, si viajas a Lima Perú para vivir la pasión de la final entre Palmeiras y Flamengo, la Fan Zone CONMEBOL Libertadores 2025 es una cita ineludible. Recuerda: el evento se desarrolla del 26 al 28 de noviembre en el Convexia Expo Center, con entrada gratuita previa inscripción. Es la oportunidad perfecta para capturar el espíritu del torneo, disfrutar de la cultura local y prepararse para el clímax de la temporada con miles de aficionados de todo el continente.

DATOS CLAVE