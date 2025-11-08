Por ser tricampeón nacional y clasificar a la Copa Libertadores 2026: los millones que ganó Universitario

No es ninguna novedad asegurar que Universitario de Deportes sigue siendo el mejor equipo del fútbol peruano. Si bien ayer no pudo con Deportivo Garcilaso al empatar 0-0 en el Estadio Monumental, a lo largo de la presente temporada 2025 demostraron un tremendo poderío sobre los rivales. Por ello es que tienen muy buen merecido el tremendo dineral que la institución ya pudo asegurarse.

Luego de coronarse como tricampeones del fútbol peruano y de clasificar a la Copa Libertadores 2026 siendo Perú 1 en la lista general, Universitario de Deportes recibió distintos cheques de dinero en la noche de ayer luego de la igualdad sin goles frente a Deportivo Garcilaso. En total hablamos de 4 millones 604 mil dólares, una verdadera locura que permitirá un crecimiento en el club.

Desglosando esta cantidad de dinero que sin duda alguna se lo tienen muy bien merecido los merengues por el éxito deportivo en este año 2025, es importante mencionar que por llegar a la Copa Libertadores 2026 se llevan 3 millones de dólares, por el premio de la FPF y de la Liga 1 cobran 650 mil dólares, por parte de Conmebol ganan 600 mil dólares y de GOLPERÚ ganan 454 mil dólares.

¿Cómo podría invertir Universitario los más de $4 millones que acaba de ganar?

Tras conseguir el tricampeonato nacional y clasificar a la Copa Libertadores 2026, en Universitario de Deportes podrían enfocarse en fortalecer la actual plantilla para ahora sí marcar la diferencia en el torneo continental del próximo año. A raíz de ello también podrían evaluar qué jugadores se quedarán, a quiénes renovarán o si es que existen intereses de venta para incluso generar mayores ganancias.

Con 4 millones 604 mil dólares en el bolsillo, la directiva de la ‘U‘ tiene chances de seguir por este camino si sumamos las enormes taquillas que han generado durante la temporada 2025 jugando en condición de local. Veremos qué decisiones toman al respecto, sobre todo cuando un buen ‘9’ del extranjero, un defensa más y un volante ofensivo serían algunos de los pedidos más reiterativos.

El futuro de Jorge Fossati en Universitario

Luego de la celebración del día de ayer en el Estadio Monumental, fue Jorge Fossati uno de los que tomó la palabra ante la prensa deportiva local para aclarar cuál será su futuro más cercano. Frente a algunos rumores de que tendría chances para irse al extranjero, el entrenador desmintió que quiera irse del club. Eso sí, aseguró que hay cuestiones para evaluar y conversar de aquí en más.

“Tengo un sentimiento de alegría, de agradecimiento a Dios por tener este plantel de grandes jugadores y personas. Yo nunca dije me voy. Sí dije que es el momento de analizar y ver qué camino tomar. Hay que sentarse a conversar. Yo no soy de andar con especulaciones ni tampoco de los que hablan luego que ganan”; sentenció el popular ‘Nonno‘ en conversación con ‘GOLPERÚ‘.

