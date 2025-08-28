Brilla en la Copa Libertadores y sueña con volver a Alianza Lima para reemplazar a Paolo Guerrero: “Es un equipo al que…”

Alianza Lima atraviesa uno de sus mejores momentos a nivel internacional. Clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y demostrando un enorme nivel que tiene muy entusiasmado a los hinchas íntimos, ahora podrían contar con el regreso de un jugador que supo hacer bien las cosas durante los años 2019 y 2020, que ahora la rompe en la Copa Libertadores y que acaba de confesar que le gustaría volver a pisar Matute.

Hablamos de Adrián Balboa, delantero uruguayo de 31 años que actualmente milita en Racing Club de Avellaneda y que representa ser uno de los mejores extranjeros del plantel liderado técnicamente por Gustavo Costas, entrenador argentino que también estuvo en Alianza Lima y lo hizo con gran éxito siendo bicampeón nacional del fútbol peruano durante las temporadas 2003 y 2004.

Fuente: Racing Club

Volviendo al popular ‘Rocky’ Balboa’, el día de hoy sostuvo una entrevista sobre su actualidad en el fútbol argentino y de las proyecciones que tiene en la mira. No quiso decir explícitamente que quiere sentar en un futuro cercano a Paolo Guerrero, pero sí que le encantaría regresar a Alianza Lima para tomarse una especie de revancha, sobre todo por la manera en cómo le tocó irse en 2020.

Fuente: Alianza Lima

Las confesiones de Adrián Balboa sobre un ansiado regreso a Alianza Lima

“Alianza es un equipo al que le tengo mucho cariño. Yo estuve un año, que en realidad jugué solo los primeros 6 meses, porque luego vino la pandemia y no jugué más. El último semestre que estuve fue malo en lo personal. No me siento parte de esa etapa. Me encantaría volver para irme de otra manera, siento que me lo merezco”; comentó Adrián Balboa en una reciente charla con el programa deportivo ‘Mano a Mano‘.

En cuanto a la manera en cómo se fue de Matute, el popular ‘Rocky’ contó lo siguiente: “En diciembre del 2019, Alianza se comunicó conmigo para comprar mi pase porque yo estaba a préstamo de Belgrano y en todas las partes la intención era la mejor. Luego llegó la pandemia, los clubes perdieron fuerza, contrataron a Mario Salas y él me dijo que quería traer a un delantero extranjero. Como Federico Rodríguez y Zúñiga no podían quedar libres por reglamento FIFA durante la pandemia, Salas decidió que yo me fuera para traer al ‘Pato’ Rubio”.

¿Podría peligrar la estadía de Paolo Guerrero en Alianza Lima tras las declaraciones de Adrián Balboa?

Para nadie es ninguna novedad que Paolo Guerrero se retirará en Alianza Lima. Con 41 años de edad y un presente de vigencia profesional, es muy complicado que desde la directiva busquen dejarlo de lado luego de lo hecho en esta temporada 2025. Además, la presencia de Hernán Barcos como opción en el equipo también genera una importante competencia en la interna.

Fuente: Alianza Lima

Dicho esto, las más recientes declaraciones de Adrián Balboa podrían ser tomadas como un deseo de cara al futuro. Hoy está firme en Racing Club de Avellaneda y nadie discute su estadía en las planificaciones de Gustavo Costas, pero sabemos que en el fútbol todo puede suceder y quién sabe si es que luego de algunos años lo tenemos de vuelta en la Liga 1 y jugando en La Victoria.

¿Cuánto cuesta actualmente Adrián Balboa en el mercado internacional?

De acuerdo al portal especializado ‘Transfermarkt’, Adrián Balboa tiene una cotización internacional de 800 mil euros, lo que en soles daría un promedio cercano a los 2.4 millones. Su vínculo contractual con Racing Club de Avellaneda es hasta diciembre del año 2027, así que todavía tiene para rato jugando en el fútbol argentino. Veremos si es que luego de ello puede cumplir el anhelo de tomarse una revancha vistiendo la camiseta blanquiazul de Alianza Lima.

Fuente: Transfermarkt

