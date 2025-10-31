¿Adiós Copa Libertadores 2026? Las 5 sensibles bajas de Sporting Cristal para visitar a Comerciantes Unidos

El único objetivo de Sporting Cristal en lo que resta de la presente temporada 2025 es quedar lo más arriba posible en la tabla de posiciones por una sencilla razón: clasificar a la Copa Libertadores del próximo año. No es una tarea sencilla ni nada por el estilo, peor aún cuando vienen de una durísima derrota en condición de local ante Los Chankas y ahora deberán viajar a la ciudad de Cutervo para enfrentar a Comerciantes Unidos.

Además de la altura y de un equipo que viene en alza desde hace varias jornadas de la mano del profesor Claudio ‘Pampa’ Biaggio, Sporting Cristal no podrá contar con 5 jugadores muy importantes debido a motivos físicos y por lo cual ni siquiera estarán disponibles como opciones de recambio. Dicho esto, será un enorme reto conseguir la victoria frente a estas circunstancias.

De acuerdo a unas recientes declaraciones de Gustavo Zevallos, Director Deportivo de Sporting Cristal, hemos podido conocer que jugadores como Christofer Gonzáles, Felipe Vizeu y Fernando Pacheco vienen atravesando un proceso de recuperación tras sufrir lesiones importantes durante las últimas fechas del Torneo Clausura 2025, por lo que no estarán a disposición de Paulo Autuori en la ciudad de Cutervo.

¿Qué otras ausencias presentará Sporting Cristal en su visita a Comerciantes Unidos?

Así Christofer Gonzáles, Felipe Vizeu y Fernando Pacheco tienen para más días de recuperación, nombres como los de Gustavo Cazonatti y Luis Iberico siguen poniéndose al 100% en el aspecto físico para ponerse bajo las órdenes del comando técnico liderado por Paulo Autuori, así que por ahora no formarán parte de la convocatoria de Sporting Cristal para el duelo de visita frente a Comerciantes Unidos.

Recordemos que el máximo objetivo del equipo rimense es llegar a la Copa Libertadores 2026 como Perú 2 en la tabla de posiciones general, pero por el momento parece una tarea complicada debido al nivel que muestran en el campo de juego. Claramente, la máxima prioridad era la de salir campeones de la Liga 1 y al no haberlo cumplido solo les quedará pelear por un cupo de cara al torneo continental de la siguiente temporada.

Día, hora y canal del Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2025

El partido entre Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025 está programado para el próximo sábado 1 de noviembre a las 15:15 hora local y se jugará en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de la ciudad de Cutervo. La transmisión oficial estará a cargo de las señales de ‘L1 MAX’ y ‘L1 Play’. Además, disfrutarás de todas las incidencias gracias al clásico minuto de ‘Bolavip Perú’.

