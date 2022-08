Se retira: "Jefferson Farfán no va más en el fútbol profesional"

Jefferson Farfán habría tomado la decisión más difícil de todas, con respecto al fútbol profesional de un jugador de élite. Saber cuándo dar un paso al costado, si el físico no te acompaña desde el rendimiento. El comentarista de 'Minuto Caliente', Silvio Valencia, lanzó una primicia que será repercutida por todos seguramente. Porque engloba a un ídolo nacional, y el momento más crudo de su carrera.

Dentro del programa de YouTube, apenas inició, en su saludo presentó el dato que le lanzaron sus personas más cercanas. Afirmando que este detalle lo tiene chequeado, por un vecino del propio '10 de la calle'. Quien estaría viviendo con un excompañero de Alianza Lima, quien hace poco fue el capitán del cuadro 'blanquiazul' (Rinaldo Cruzado). Dándole más peso a todo lo que está contando en el siguiente video.

Dentro de su participación no dudó en ningún momento, y se mantuvo firme para asegurar que 'Jefferson Farfán no va más en el fútbol profesional'. Le habría comunicado a su entorno más cercano, esta fatídica decisión, por los recurrentes problemas que ha tenido el delantero ex PSV Eindhoven de los Países Bajos. Quien tiene todo 2022 sin jugar un solo minuto, recayendo en dolores cada semana.

Esta primicia la contó suelto de huesos 'El Sensei', causando sorpresa entre sus dos compañeros del programa que sale vía redes sociales. Ellos no supieron cómo reaccionar a este golpe mediático, solo le siguieron la corriente, y le preguntaron si era algo confirmado. A lo que el ex 'Exitosa Deportes', se mantuvo firme, dando por hecho que lo mencionado estaba al ciento por ciento verificado.

Como se sabe, Jefferson Farfán en las últimas semanas apareció en los entrenamientos del profesor Carlos Bustos, pero solo en registros fotográficos, porque trabajo en campo no realizó aún junto al plantel principal. Mucho menos se le puede considerar como una pieza de recambio para las siguientes jornadas. La verdad se conocerá pronto, porque seguramente habrá una reacción.