Paolo Guerrero reveló la verdadera razón por la que no firmó por Alianza Lima

Dejando picantes comentarios tras su arribo a Seúl, para unirse a la Selección Peruana, Paolo Guerrero explicó la razón principal por la que no llegó a Alianza Lima. Siendo tentado a principios de temporada, el delantero responsabilizó a la dirigencia íntima de su truncado pase.

Mencionando que también tuvo propuestas de Chile, Ecuador y Uruguay, al final Paolo Guerrero firmó por Racing dejando a un lado a Alianza.

Teniendo una propuesta concreta del cuadro de La Victoria, Guerrero no pudo concretar su vínculo y se fue a Argentina priorizando la Libertadores.

Jugando regularmente en Racing Club, Paolo Guerrero está encaminado, y enfocado, en la Libertadores, competencia que según sus palabras le obsesiona.

PAOLO HABLANDO DE ALIANZA

“Mientras me sienta bien, y siga en un fútbol altamente competitivo y no me lesione, todo está bien. Igual dependerá mucho de lo que pasará este año”, comentó Guerrero sobre su continuidad en el fútbol.

“La Libertadores es mi mayor objetivo y del club también. ¿La vuelta a Perú? En algún momento se tocó el tema de Alianza, pero no se dio”, comentó Guerrero.

“A mí me hubiese gustado ir a Alianza como hincha, pero dependía de lo dirigencial y no se dio, así que nada: la primera propuesta que tuve de Racing la acepté”, cerró Paolo Guerrero.