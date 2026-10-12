Viking vs. Bayern: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 2 de la Champions League

Viking y Bayern se enfrentan este martes 13 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

El martes 13 de octubre, Viking se juega buena parte de sus chances en el torneo cuando reciba a un Bayern que arrancó con todo en la Champions League.

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Para el equipo noruego es casi una final adelantada después de la derrota en la primera fecha. El Bayern, en cambio, llega con la tranquilidad de haber goleado en su debut y la intención de meter otro golpe fuerte en la fase de grupos.

Horario del partido

Perú: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Viking todavía no sumó en el torneo: cayó 1-3 como visitante ante el Stuttgart y quedó en la zona baja de la tabla general, en el puesto 30 de 36 equipos. El objetivo inmediato es dejar esa imagen atrás y al menos competir de igual a igual ante un rival de otro nivel presupuestario y de historia en la competencia.

El Bayern, por su parte, no pudo haber empezado mejor: un contundente 5-0 de local ante el Bodo Glimt lo dejó segundo en la tabla con puntaje ideal. La diferencia de gol ya empieza a pesar a favor del equipo alemán, que buscará ratificar su candidatura ante un rival que, al menos en el papel, está lejos de su nivel.

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Sabah FK vs. Slavia Praga — martes 13 de octubre, 11:45 hs

Lens vs. Sporting — martes 13 de octubre, 11:45 hs

Villarreal vs. Napoli — martes 13 de octubre, 14:00 hs

RB Leipzig vs. PSV — martes 13 de octubre, 14:00 hs

Galatasaray vs. Barcelona — martes 13 de octubre, 14:00 hs

Inter vs. Brujas — martes 13 de octubre, 14:00 hs

Atlético de Madrid vs. Manchester United — martes 13 de octubre, 14:00 hs

Arsenal vs. Lille — martes 13 de octubre, 14:00 hs

LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 11:45 hs

Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 11:45 hs

Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

En síntesis