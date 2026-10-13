Alineaciones de Shakhtar Donetsk y AEK Athens por la Champions League: formaciones probables

Se viene Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens este miércoles 14 de octubre desde las 14:00 hora de Perú por la Champions League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Shakhtar Donetsk y AEK Athens
Shakhtar Donetsk viene de empatar 1-1 con PSV.
AEK Athens viene de ganarle 1-0 a LASK.
Las alineaciones de Shakhtar Donetsk y AEK Athens
Shakhtar Donetsk (4-1-4-1): Dmytro Riznyk, Pedrinho Azevedo, Mykola Matvienko, Valerii Bondar, Vinícius Tobias, Gleiker Mendoza, Marlon Gomes, Alisson, Oleh Ocheretko, Pedrinho, Kauã Elias. DT: Arda Turan.
AEK Athens (4-4-2): Alberto Brignoli, Stavros Pilios, Filipe Relvas, Harold Moukoudi, Lazaros Rota, Aboubakary Koita, Milán Vitális, Razvan Marin, Lovro Majer, Ambrosini Antonio Cabaca Zini, Luka Jović. DT: Marko Nikolić.
Suplentes de Shakhtar Donetsk: Isaque, Lassina Traore, Dmytro Kryskiv, Newerton, Irakli Azarov, Alaa Ghram, Oleksandr Karavaev, Kiril Fesyun, Viktor Tsukanov, Gabriel Carvalho, Yehor Nazaryna, Lucas Ferreira, Luca Meirelles.
Suplentes de AEK Athens: Kaan Kairinen, Mijat Gaćinović, Oleksandr Zubkov, Kervin Arriaga, Petros Mantalos, Domagoj Vida, Charalampos Lykogiannis, João Mário, Marios Balamotis.
La previa de Shakhtar Donetsk y AEK Athens: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 14 de octubre
- Hora: 14:00 (hora de Perú)
- Historial: 1 cruces — Shakhtar Donetsk ganó 0, AEK Athens ganó 1 y empataron 0
- Último antecedente: 13/07/2023: AEK Athens 5-0 Shakhtar Donetsk
- Próximo partido de Shakhtar Donetsk: vs. Inter, miércoles 21 de octubre
- Próximo partido de AEK Athens: vs. Man City, martes 20 de octubre