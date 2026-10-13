Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 2 de la Champions League

AEK Athens visita a Shakhtar Donetsk este miércoles 14 de octubre por la segunda jornada de la Champions League.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
Horario del partido
- Perú: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium, ESPN6
La actualidad de ambos equipos
Shakhtar Donetsk empató 1-1 como visitante ante PSV en la fecha anterior. Shakhtar Donetsk está 19° en la tabla con 1 punto.
En su último compromiso, AEK Athens ganó 1-0 como local ante LASK. El conjunto marcha 15° con 3 puntos.
El historial entre Shakhtar Donetsk y AEK Athens
Shakhtar Donetsk y AEK Athens se enfrentaron 1 vez en los últimos años: 1 de AEK Athens.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|13/07/2023
|AEK Athens vs. Shakhtar Donetsk
|5-0
|Club Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Viking vs. Bayern — martes 13 de octubre, 14:00 hs
- RB Leipzig vs. PSV — martes 13 de octubre, 14:00 hs
- Galatasaray vs. Barcelona — martes 13 de octubre, 14:00 hs
- Inter vs. Brujas — martes 13 de octubre, 14:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Manchester United — martes 13 de octubre, 14:00 hs
- Arsenal vs. Lille — martes 13 de octubre, 14:00 hs
- LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 11:45 hs
- Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 11:45 hs
- Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
- Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
- Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
- Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
- Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
- Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
En síntesis
- Shakhtar Donetsk y AEK Athens se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN6.
- Shakhtar Donetsk suma 1 punto en el torneo.
- AEK Athens suma 3 puntos tras vencer a LASK.