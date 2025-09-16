Champions League: partidos de hoy, martes 16 de septiembre de 2025

Tras las fases preliminares que definieron a los últimos clasificados, este martes comienza la Champions League 2025/2026, con la primera de las ocho fechas que componen la primera fase, que determina los primeros ocho clasificados a octavos de final. Los partidos de este martes 16 de septiembre son los siguientes:

Athletic Bilbao – Arsenal – 18:45 España | 13:45 Argentina | 12.45 Chile | 11:45 Colombia, Perú y Ecuador | 10:45 México

PSV Eindhoven – Union Saint-Gilloise – 18:45 España | 13:45 Argentina | 12.45 Chile | 11:45 Colombia, Perú y Ecuador | 10:45 México

Publicidad

Publicidad

Juventus – Borussia Dortmund – 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México

Real Madrid – Olympique Marsella – 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México

Benfica – Qarabağ – 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México

Publicidad

Publicidad

Tottenham – Villarreal – 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México

Partidos del miércoles 17 de septiembre

Olympiacos – Pafos – 18:45 España | 13:45 Argentina | 12.45 Chile | 11:45 Colombia, Perú y Ecuador | 10:45 México

Slavia Praga – Bodo/Glimt – 18:45 España | 13:45 Argentina | 12.45 Chile | 11:45 Colombia, Perú y Ecuador | 10:45 México

Publicidad

Publicidad

Ajax – Inter – 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México

Bayern Munich – Chelsea – 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México

Liverpool – Atlético de Madrid – 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México

Publicidad

Publicidad

Paris Saint-Germain – Atalanta – 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México

Partidos del jueves 18 de septiembre

Brujas – Mónaco – 18:45 España | 13:45 Argentina | 12.45 Chile | 11:45 Colombia, Perú y Ecuador | 10:45 México

FC Copenhague – Bayer Leverkusen – 18:45 España | 13:45 Argentina | 12.45 Chile | 11:45 Colombia, Perú y Ecuador | 10:45 México

Publicidad

Publicidad

Eintracht Frankfurt – Galatasaray – 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México

Manchester City – Napoli – 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México

Newcastle – Barcelona – 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México

Publicidad

Publicidad

Sporting Lisboa – Kairat Almaty – 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México

Tabla de posiciones

Cuándo y dónde se juega la final de la Champions 2025/2026

El partido decisivo de esta temporada se disputará el 30 de mayo de 2026, en el Puskas Arena de Budapest, Hungría. Ese será el último partido oficial antes de que comience el parate de todas las competencias para dar lugar a la Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Publicidad

Publicidad