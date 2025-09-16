Champions League: partidos de hoy, martes 16 de septiembre de 2025

Tras las fases preliminares que definieron a los últimos clasificados, este martes comienza la Champions League 2025/2026, con la primera de las ocho fechas que componen la primera fase, que determina los primeros ocho clasificados a octavos de final. Los partidos de este martes 16 de septiembre son los siguientes:
Athletic Bilbao – Arsenal – 18:45 España | 13:45 Argentina | 12.45 Chile | 11:45 Colombia, Perú y Ecuador | 10:45 México
PSV Eindhoven – Union Saint-Gilloise – 18:45 España | 13:45 Argentina | 12.45 Chile | 11:45 Colombia, Perú y Ecuador | 10:45 México
Juventus – Borussia Dortmund – 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México
Real Madrid – Olympique Marsella – 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México
Benfica – Qarabağ – 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México
Tottenham – Villarreal – 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México
Partidos del miércoles 17 de septiembre
Olympiacos – Pafos – 18:45 España | 13:45 Argentina | 12.45 Chile | 11:45 Colombia, Perú y Ecuador | 10:45 México
Slavia Praga – Bodo/Glimt – 18:45 España | 13:45 Argentina | 12.45 Chile | 11:45 Colombia, Perú y Ecuador | 10:45 México
Ajax – Inter – 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México
Bayern Munich – Chelsea – 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México
Liverpool – Atlético de Madrid – 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México
Paris Saint-Germain – Atalanta – 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México
Partidos del jueves 18 de septiembre
Brujas – Mónaco – 18:45 España | 13:45 Argentina | 12.45 Chile | 11:45 Colombia, Perú y Ecuador | 10:45 México
FC Copenhague – Bayer Leverkusen – 18:45 España | 13:45 Argentina | 12.45 Chile | 11:45 Colombia, Perú y Ecuador | 10:45 México
Eintracht Frankfurt – Galatasaray – 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México
Manchester City – Napoli – 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México
Newcastle – Barcelona – 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México
Sporting Lisboa – Kairat Almaty – 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México
Tabla de posiciones
Cuándo y dónde se juega la final de la Champions 2025/2026
El partido decisivo de esta temporada se disputará el 30 de mayo de 2026, en el Puskas Arena de Budapest, Hungría. Ese será el último partido oficial antes de que comience el parate de todas las competencias para dar lugar a la Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.
Luis Enrique, el último técnico campeón de la Champions League tras la consagración con PSG. (Foto: Getty)