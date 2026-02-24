Es tendencia:
Champions League

¿Cuándo es el sorteo de octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26?

A continuación conoce todos los detalles del sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26.

Por Renato Pérez

Trofeo de la UEFA Champions League.

La UEFA Champions League 2025-26 sigue su curso y esta semana se conocerán a los nuevos equipos clasificados para la ronda de los octavos de final. Todavía con partidos por disputarse y equipos ya inscritos en dicha instancia, a continuación vamos a conocer los detalles del día y hora del sorteo oficial en el que se descifrarán los nuevos cruces del torneo continental.

Es importante recordar que equipos como Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, FC Barcelona, Chelsea, Sporting y Manchester City son quienes ya están clasificaciones a los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26. Ahora, los otros 8 protagonistas saldrán de los siguientes cruces: Atlético Madrid vs. Brujas, Bayer Leverkusen vs. Olympiacos, Inter vs. Bodo/Glimt, Newcastle vs. Qarabag, Atalanta vs. Borussia Dortmund, PSG vs. Monaco, Juventus vs. Galatasaray y Real Madrid vs. Benfica.

Dicho esto, el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26 se realizará el próximo viernes 27 de febrero a partir de las 6:00 horas en Perú. También es relevante acotar que los equipos ubicados del primero al octavo lugar será los llamados cabeza de serie y definirán sus llaves jugando en condición de local. Es así que los partidos de ida se disputarán entre el 10-11 de marzo de 2026 y los partidos de vuelta entre 17-18 de marzo de 2026.

Los posibles cruces en octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26

  • Arsenal o Bayern Múnichvs. ganador Atalanta o Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund o Benfica (1º/2º vs. Ganadores 15º/16º – 17º/18º)
  • Liverpool o Tottenham vs. ganador Juventus o Atlético de Madrid vs. Brujas o Galatasaray (3º/4º vs. Ganadores 13º/14º – 19º/20º)
  • FC Barcelona o Chelsea vs. ganador PSG o Newcastle vs. Mónaco o Qarabag (5º/6º vs. Ganadores 11º/12º – 21º/22º)
  • Sporting o Manchester City vs. ganador Real Madrid o Inter vs. Bodo/Glimt u Olympique de Marsella (7º/8º vs Ganadores 9º/10º – 23º/24º)
¿Dónde ver el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26?

El sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26 se podrá ver oficialmente a través de las señales de ‘UEFA.com‘, ‘UEFA.tv‘ y la aplicación oficial de la ‘UEFA Champions League‘. Además, no olvides que todas las incidencias y detalles de este gran evento mundial serán parte del clásico minuto a minuto que siempre te ofrece ‘Bolavip Perú‘.

DATOS CLAVES

  • El sorteo de octavos de final será el viernes 27 de febrero a las 6:00 horas.
  • Los partidos de ida se jugarán el 10-11 de marzo y la vuelta el 17-18.
  • Arsenal, Bayern, Liverpool y Manchester City ya están clasificados a la ronda de octavos.
Renato Pérez
