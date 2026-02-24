Kylian Mbappé no juega el partido de vuelta del Real Madrid vs. Benfica: el motivo

El Real Madrid recibe una noticia devastadora para sus aspiraciones en la Champions League tras confirmarse la baja de su máxima estrella. Kylian Mbappé no formará parte de la convocatoria para el duelo de vuelta de los play-offs ante el Benfica.

Baja confirmada de Kylian Mbappé

El motivo principal de su ausencia es una persistente lesión en su rodilla izquierda que no ha evolucionado como se esperaba. El delantero francés intentó probarse en el entrenamiento del martes, pero las molestias le obligaron a retirarse de la sesión.

Según informa el diario L’Équipe, el cuerpo médico del club blanco ha decidido priorizar la salud del jugador para evitar una rotura mayor. Esta decisión deja a Álvaro Arbeloa sin su principal referente ofensivo en un partido donde se juegan el pase a octavos.

El capitán de la selección francesa se perderá una cita clave en el Santiago Bernabéu, donde el Madrid debe certificar su continuidad europea. La baja supone un golpe anímico importante para la plantilla y un reto táctico para el cuerpo técnico madridista.

Kylian Mbappe con el Real Madrid en la UEFA Champions League 2025/26. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

Kylian Mbappé deberá esperar su regreso

Los plazos de recuperación estimados indican que Mbappé estará fuera de los terrenos de juego durante al menos los próximos diez días. El objetivo es que realice trabajo específico de fisioterapia para desinflamar la articulación afectada por el golpe.

Bajo este escenario, el atacante también se perderá el compromiso liguero del 2 de marzo contra el Getafe. Tampoco estaría disponible para el viaje a Vigo el día 7 de marzo, comprometiendo el liderato del equipo en el torneo doméstico.

La responsabilidad en el Real Madrid

La responsabilidad del gol recaerá ahora en figuras como Vinícius Jr. y Rodrygo, quienes deberán dar un paso al frente sin su socio habitual. Se espera que Arbeloa ajuste el esquema para reforzar el centro del campo ante la falta de explosividad de “Donatello”.

El madridismo aguarda con cautela el parte médico oficial detallado para conocer si el regreso se producirá antes de lo previsto. Por ahora, la prioridad absoluta es que el “9” llegue al 100% al tramo definitivo de la temporada en abril.

Kylian Mbappe trabajando en Real Madrid en LaLiga contra Osasuna. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

DATOS CLAVES