Dónde ver EN VIVO Roma vs. Real Madrid por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Roma y Real Madrid se enfrentan este miércoles 14 de octubre, en el Stadio Olimpico, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

El miércoles 14 de octubre el Real Madrid visita el Stadio Olimpico con la etiqueta de favorito, pero la Champions ya enseñó que la segunda fecha puede torcer cualquier pronóstico.

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Los dos llegan con apenas un partido jugado en la fase de liga y necesitan sumar para no quedar relegados en la tabla general. Un resultado positivo acomoda el resto del calendario; una caída obliga a mirar de reojo los cruces que vienen.

Horario del partido

Perú: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

La Roma debutó con un empate 1-1 como visitante ante el Fenerbahce y quedó con apenas un punto, en una zona baja de la tabla que no preocupa todavía pero que pide una reacción rápida en condición de local. El equipo italiano sabe que en su estadio tiene una obligación distinta a la que tuvo en Turquía.

El Real Madrid arrancó con una victoria 2-1 ante el Inter como local y llega con tres puntos, aunque todavía lejos de los puestos de arriba en esta nueva fase de liga de 36 equipos. Repetir el triunfo fuera de casa le serviría para meterse de lleno en la pelea por la clasificación directa a octavos.

El historial entre Roma y Real Madrid

El historial entre ambos tiene 16 antecedentes y una diferencia clara a favor del Real Madrid, que ganó 9 y perdió solo 6, con 3 empates en el medio. La cuenta de goles también lo favorece, con 28 contra 13 de la Roma.

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En los enfrentamientos más recientes el equipo español se impuso en la mayoría, aunque el último duelo terminó en empate 2-2 en Roma. La localía no siempre definió los resultados: hubo triunfos del Real Madrid jugando como visitante y también alguna sorpresa de la Roma en su propia cancha.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 11/08/2019 Roma vs. Real Madrid 2-2 Club Friendlies 27/11/2018 Roma vs. Real Madrid 0-2 UEFA Champions League 19/09/2018 Real Madrid vs. Roma 3-0 UEFA Champions League 08/08/2018 Real Madrid vs. Roma 2-1 International Champions Cup 08/03/2016 Real Madrid vs. Roma 2-0 UEFA Champions League 17/02/2016 Roma vs. Real Madrid 0-2 UEFA Champions League 18/07/2015 Real Madrid vs. Roma 0-0 International Champions Cup 30/07/2014 Real Madrid vs. Roma 0-1 International Champions Cup 05/03/2008 Real Madrid vs. Roma 1-2 UEFA Champions League 19/02/2008 Roma vs. Real Madrid 2-1 UEFA Champions League

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 11:45 hs

Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 11:45 hs

Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 11:45 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

En síntesis