Champions League

El primer comunicado del Real Madrid por el escándalo por racismo entre Vinícius y Prestianni

El Real Madrid se pronunció con respecto al escándalo que se dio en el choque contra Benfica ente Vinícius y Prestianni.

Por Bruno Castro

Vinicius Junior con el árbitro en el Real Madrid vs. Benfica.
El choque entre el Real Madrid contra el Benfica terminó siendo un duelo de potencias en Lisboa. Pero lastimosamente, el fútbol quedó a un lado después de un incidente racista en pleno partido. Esto dejó una situación de desconcierto y que llamó mucho la atención. Desvirtuando todo este partido que se vio detenido por unos minutos por el árbitro, François Letexier.

En este caso, Vinícius Junior, autor de la única conquista del partido habría sufrido un comentario racista del jugador Gianluca Prestianni. Lo cual obligó al colegiado a tener que parar el encuentro, activando el protocolo antirracismo. Por parte del Real Madrid no dudó en referirse a esta situación y en su página web colocaron el siguiente comunicado.

“En el minuto 52 del encuentro, François Letexier activó el protocolo antirracismo. El árbitro francés cruzó los brazos en forma de equis después de que Vini Jr. se acercara a él y le dijera que había recibido un insulto racista por parte de Prestianni, futbolista del Benfica. El partido quedó suspendido y se reanudó 8 minutos después”, fue lo que se puede leer en la página oficial del club.

François Letexier (Foto: Getty).

Federico Valverde apoya a Vinícius Junior

Por parte de Federico Valverde, declaró después del encuentro y de la polémica que se armó en el campo. Mencionando que apoya a su compañero, así como también lamenta lo que se suscitó en este encuentro contra el cuadro de Benfica.

Federico Valverde (Foto: Getty).

Real Madrid ganó con polémica absoluta contra Benfica por 1-0 en play off de ida por Champions League

Real Madrid ganó con polémica absoluta contra Benfica por 1-0 en play off de ida por Champions League

Es algo muy grave. Ha pasado muchas veces ya. En este punto, puede ser una opción aunque no le guste al espectáculo del fútbol, pero también hay una persona que ha dañado el espectáculo diciéndole a Vini Jr. algo que no está bien. Va en contra de todo lo que estamos haciendo. Nosotros, como compañeros, vamos a ayudarlo y apoyarlo. Se han estado diciendo de todo durante todo el partido. Dudo que no haya una cámara que no haya visto eso”, explicó el uruguayo.

Datos Claves

  • El árbitro François Letexier suspendió el partido durante 8 minutos tras activar el protocolo antirracismo.
  • Vinícius Junior denunció haber recibido un insulto racista del jugador del Benfica, Gianluca Prestianni.
  • El incidente ocurrió en el minuto 52 del encuentro disputado en la ciudad de Lisboa.
