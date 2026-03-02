¿Es Perú? La elección de FIFA para reemplazar a Irán en el Mundial 2026

Luego de los ataques de Estados Unidos e Israel con Irán, comienza la duda sobre si este país terminará jugando el próximo Mundial 2026. En este caso se han dado muchas hipótesis, ya que están clasificados y a poco de dar inicio al certamen, no se sabe si asistirán. Por ello, ya se conoció más con respecto al reemplazante en caso no puedan estar presentes.

Conociendo los acontecimientos que están pasando en el medio oriente, este país ha decidido hablar sobre su posible participación en esta competencia: “Lo que es seguro es que después de este ataque, no se puede esperar que miremos hacia el Mundial con esperanza”, expresó Mehdi Taj, Presidente de la Federación de Futbol de Irán.

Selección de Irán (Foto: Getty).

Con esta situación, muchos comienzan a pensar que la Selección Peruana podría ser el próximo invitado. Pero la realidad está muy distante de que esto fuera a suceder, en realidad habría otro país que sería invitado a disputar este certamen. Este no está en el continente sudamericano, así que tendríamos que irnos a Asia para conocer a ese país.

¿Qué país reemplazaría a Irán?

En este caso tendremos que usar un poco el reglamento que tiene la misma FIFA. Acá podremos encontrar en el apartado 6.7 del reglamento del Mundial, en el que hablan sobre posibles reemplazos de un país. Lo que haría que el elegido termine siendo Irak, quien está mejor ubicado en la Confederación Asiática de Fútbol y que se encuentra en el repechaje.

Justamente ‘Los Leones de Mesopotamia’ están esperando a finales de marzo para poder ver su clasificación. En esta enfrentan al ganador de la llave entre Bolivia y Surinam. Por lo que, en caso se decida hacer un cambio, Irak clasificaría de forma directa, mientras que Emiratos Árabes tomaría su lugar por haber sido eliminado en el Playoff de la AFC.

Selección de Irak (Foto: Getty).

Ahora, hay que mencionar que esto es meramente una especulación del panorama que se podría presentar. Ya que no hay nada confirmado, por parte de este país de no jugar el Mundial 2026. Lo que si es confirmado, es una sanción económica en caso de no estar presente. De hacerlo antes de 30 días al inicio del certamen, tan solo serían 250 mil francos suizos los que debería pagar como multa, mientras que si lo hace dentro del mes del mundial, entonces serían 500 mil francos suizos.

