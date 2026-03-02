Se acabó la polémica: Alexander Robertson eligió entre Perú y Australia

Alexander Robertson es uno de los jugadores con doble nacionalidad que la Selección Peruana buscó para formar parte del próximo proceso. No obstante, en su momento se dio una negativa, luego volvió a tomar fuerza su chance de vestir la ‘blanquirroja’ y ahora última volvió con los ‘canguros’. Pero este dilema ya se terminó y el jugador tomó una radical decisión que no tiene vuelta atrás.

Publicidad

Publicidad

En este caso se ha conocido desde Australia, que el jugador tomó la decisión de jugar para los ‘Socceroos’. Se comprometerá con el equipo que ahora juega en la confederación asiática y podría ser parte del plantel que dispute el próximo Mundial 2026. Este es un duro golpe que deberá de tratar de asimilar el equipo patrio.

Alexander Robertson jugará en Australia (Foto: Football 360).

Manuel Barreto fue el último que intentó tener en el equipo nacional a Robertson. Pero este no tuvo la intensión de jugar por el Perú, sino en ese momento fue convocado por el cuadro de Australia, dejando en claro su preferencia. No obstante, ahora si no hay duda que vestirá la camiseta amarilla de este equipo y su paso por la ‘Bicolor’ no tendría fecha para él.

Publicidad

Publicidad

En todo momento el equipo patrio quiso contar con los servicios de este futbolista. Incluso desde que era parte del Manchester City, pero este tenía una idea de poder jugar por Inglaterra. Cuando ya no tuvo más opciones, ahí buscó la posibilidad de estar en el equipo de Australia en donde incluyo ya llegó a disputar hasta 2 partidos amistosos.

Mano Menezes deberá buscar nuevos eurocausas

En este caso, Mano Menezes tendrá que estar atento a los nuevos ‘eurocausas’ que puedan aparecer para convocarlos a tiempo. En este momento, hay varios jugadores con doble nacionalidad que estarán en la próxima convocatoria del entrenador brasileño. Por lo que podría ser muy interesante ver como logra sacarles el mejor rendimiento en la Selección Peruana.

ver también Mano Menezes tomó crítica decisión sobre su próximo asistente en la Selección Peruana

Mano Menezes como técnico de Perú (Foto: FPF).

Publicidad

Publicidad

Los tres pilares que se espera mucho son Oliver Sonne, Felipe Chávez y Fabio Gruber. Ya todos ellos tuvieron su oportunidad de debutar con el equipo patrio, así que están más que comprometidos con el conjunto nacional. Se espera mucho de ellos en busca que puedan ser los que puedan comandar la renovación de equipo de todos.

La lista de convocados debería ser mostrada a mitad de este mes de marzo, así que Mano Menezes mostrará su idea con los jugadores que llegue a llamar. Pero lo cierto es que se espera una renovación con el brasileño, un trabajo que tendrá que hacer con la idea de tener un plantel competitivo para las próximas Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

Datos Claves

El futbolista Alexander Robertson decidió representar definitivamente a la selección nacional de Australia .

decidió representar definitivamente a la selección nacional de . Mano Menezes presentará la lista de convocados de la Selección Peruana a mediados de marzo.

presentará la lista de convocados de la a mediados de marzo. Los jugadores Oliver Sonne, Felipe Chávez y Fabio Gruber ya debutaron con el equipo peruano.

Publicidad