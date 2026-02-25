Lo que hizo Gianluca Prestianni mientras se disputaba el partido de vuelta entre Real Madrid y Benfica

Gianluca Prestianni ha quedado en boca de todos por ser el protagonista de la supuesta agresión racial en contra de Vinícius Júnior. Sucedió en el recordado episodio en el partido de ida de los Playoffs de la Champions League 2025-26 entre Benfica y Real Madrid. Por este motivo, la UEFA decidió suspenderlo de manera preventiva hasta que se termine la investigación en su contra por dicho hecho.

Durante las últimas horas, Gianluca Prestianni había causado polémica en España por su participación en el último entrenamiento del Benfica previo al partido de vuelta ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, su ausencia quedó confirmada este miércoles, horas antes del encuentro, luego de que la UEFA desechó la apelación por su suspensión.

Así, el joven argentino ha tenido que quedar marginado del duelo decisivo entre las ‘Águilas’ y los ‘Merengues’. El mundo del fútbol lo ha cuestionado debido al presunto insulto racial en contra de Vini Jr., a quien le habría dicho “mono”. Las investigaciones de la UEFA continúan para terminar de definir si se lo suspende de manera definitiva o resulta inocente.

¿Qué hizo Gianluca Prestianni mientras se jugaba Real Madrid vs. Benfica?

A pesar de haber estado con el plantel durante los entrenamientos en el Bernabéu el día anterior y hasta se esperó a último momento su situación con la apelación pedida por Benfica, Gianluca Prestianni no acompañó a sus compañeros en el partido de vuelta ante Real Madrid.

Por un tema de seguridad y para evitar posibles encontronazos e incidentes con los hinchas del Real Madrid, el jugador argentino no viajó en autobús con sus compañeros rumbo al Estadio Santiago Bernabéu para el partido. Así, se quedó en el hotel en donde concentró el conjunto luso, según informaron distintos medios europeos.

Por lo tanto, Prestianni decidió seguir las acciones del partido de vuelta entre su equipo y el conjunto ‘merengue’ en el hotel. En tal caso, deberá esperar por la decisión final de la UEFA respecto a su futuro en competencias europeas.

La sanción a la que se expone Gianluca Prestianni

De acuerdo a algunos antecedentes en este tipo de hechos de racismo, Gianluca Prestianni se expone a una posible sanción de 10 partidos en competencias internacionales, en caso de que la UEFA compruebe sus dichos. A su vez, recibiría una sanción económica importante.

Datos claves