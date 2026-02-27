Los rivales de Real Madrid y FC Barcelona en los octavos de final de la Champions League 2025-26

Se realizó el sorteo de los octavos de final y el cuadro definitivo de la UEFA Champions League 2025-26. Luego de los duelos de Playoffs, el organismo europeo definió los cruces para la instancia de los 16 mejores equipos y cómo se jugarán también cuartos de final, semifinales y final. Así, Real Madrid y FC Barcelona, los dos clubes más importantes de España, ya conocen su camino en busca del título.

Real Madrid tuvo que jugar los Playoffs previos a octavos para poder llegar a dicha instancia. Eliminó a Benfica con un global de 3-1 tras las victorias 1-0 en la ida y 2-1 en la vuelta, en medio de una gran polémica por el caso de racismo de Gianluca Prestianni contra Vinícius Júnior.

FC Barcelona, por su parte, ya había asegurado su lugar en los octavos de final con anticipación. Evitó la instancia del Playoff, ya que terminó dentro de los ocho primeros lugares en la fase liga, al terminar en la quinta ubicación.

¿Quién es el rival de Real Madrid en los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26?

Real Madrid se enfrentará al Manchester City en los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26. Se trata de un rival siempre complicado y que ya se ha vuelto una costumbre enfrentarlo en las últimas ediciones del certamen europeo. De hecho, en las últimas cuatro ediciones se han enfrentado en distintas eliminatorias.

Erling Haaland, en el último duelo entre Real Madrid y Manchester City (Getty Images).

En el historial entre ambos, hay mucha paridad: hay cinco victorias del Madrid (25 goles), cinco del City (26 goles) y cinco empates. Los últimos duelos se dieron en la edición 2024-25 en la fase de Playoff eliminatorio donde clasificó el conjunto ‘merengue’ tras ganar la ida 3-2 en el Etihad Stadium y la vuelta por 3-1 en el Santiago Bernabéu.

¿Quién es el rival de FC Barcelona en los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26?

FC Barcelona se enfrentará al Newcastle en los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26. Los ‘Magpies’ vienen de eliminar en la fase de Playoffs al Qarabag (global de 9-3).

Anthony Gordon, una de las figuras de Newcastle, anotó un hat-trick en la ida ante Qarabag (Getty Images).

El historial entre ambos equipos en la historia de esta competencia tiene cuatro triunfos del Barça contra uno solo del Newcastle. La última vez que se enfrentaron fue en la fase liga de esta edición 2025-26: fue el 18 de setiembre cuando los ‘Culés’ ganaron 2-1 con doblete de Marcus Rashford (descontó Gordon) en St. James’ Park.

El único triunfo del conjunto inglés se dio en setiembre de 1997 en la fase de grupos de la Champions League 1997-98. Ganó por 3-2 con hat-trick del colombiano Faustino Asprilla (en el club español descontaron Luis Enrique y Luis Figo).

Así quedaron los cruces de octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26

PSG vs. Chelsea

Galatasaray vs. Liverpool FC

Manchester City vs. Real Madrid

Atalanta vs. Bayern Múnich

Newcastle vs. FC Barcelona

Atlético de Madrid vs. Tottenham

Bodo/Glimt vs. Sporting CP

Bayer Leverkusen vs. Arsenal

Así quedó el cuadro de la Champions League 2025-26 (UEFA).

¿Cuándo se pueden enfrentar Real Madrid y FC Barcelona en esta Champions League?

Con el cuadro final de la UEFA Champions League 2025-26, se confirmó que Real Madrid y FC Barcelona recién se podrían enfrentar en una hipotética final, la cual se jugará en el Puskás Arena de Budapest, Hungría.

Por supuesto, ambos equipos no tendrán un camino fácil rumbo a la definición. Primero, los ‘Merengues’ deben pasar al Manchester City. Luego, en cuartos de final, le podría tocar el Bayern Múnich o el sorprendente Atalanta. Y, tras ello, en semifinales le podría tocar PSG, Chelsea, Galatasaray o Liverpool.

En tanto, a los ‘Culés’ tras Newcastle en octavos, le podría tocar Atlético de Madrid o Tottenham en cuartos. Y en semifinales, Arsenal, Bayer Leverkusen, Bodo/Glimt o Sporting CP.

¿Cuándo se juegan los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26?

Los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26 se juegan en las próximas semanas. Los partidos de ida se desarrollarán entre el martes 10 y miércoles 11 de marzo, mientras que los de vuelta serán el martes 17 y el miércoles 18 del mismo mes.

Así es el calendario de la UEFA Champions League 2025-26:

Octavos de final : 10-11 de marzo (ida) y 17-18 de marzo (vuelta).

: 10-11 de marzo (ida) y 17-18 de marzo (vuelta). Cuartos de final : 7-8 de abril (ida) y 14-15 de abril (vuelta).

: 7-8 de abril (ida) y 14-15 de abril (vuelta). Semifinales : 28-29 de abril (ida) y 5-6 de mayo (vuelta).

: 28-29 de abril (ida) y 5-6 de mayo (vuelta). Final: 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest, Hungría.

Datos claves