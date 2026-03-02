¡Nuevo escándalo! Vinícius Júnior se peleó con jugador de Getafe tras festejo por triunfo ante Real Madrid

Vinícius Júnior tuvo un brutal cruce con Allan Nyom luego del triunfo del Getafe ante Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. El brasileño casi se va a las manos con el jugador franco-camerunés, quien le habría hecho una dedicatoria por el triunfo de su equipo.

Sucedió en plenos silbidos de los hinchas del Real Madrid contra su equipo por la derrota ante Getafe. Nyom no ingresó y se quedó en el banco de suplentes, pero luego del final del partido fue de los más eufóricos por el triunfo ‘azulón’. Se lo vio festejar con sus compañeros muy exaltado, pero en un momento, se cruzó con Vinícius Júnior.

Según imágenes de DAZN, el jugador del Getafe le habría hecho una dedicatoria o un tipo de gesto por la victoria a Vinícius Júnior y éste habría reaccionado fuerte. También estuvo cerca Éder Militao, quien también lo fue a buscar al lateral derecho rival para pelearle.

Al final, quedó en un cruce en el que tuvieron que intervenir algunos auxiliares y hasta el entrenador del Getafe, José Bordalás, para separar a su jugador y a Vinícius Júnior. La exaltación de Nyom tiene una explicación por un partido anterior.

Vinícius Júnior se había burlado de Allan Nyom

No es el primer cruce entre Vinícius Júnior y Allan Nyom. En el primer partido entre Real Madrid y Getafe disputado en el Coliseum, el brasileño provocó la expulsión del franco-camerunés y algún entredicho tuvieron.

Ahora, con la victoria del equipo ‘azulón’, el lateral derecho le devolvió el gesto al brasileño con esta celebración y una dedicatoria especial. La reacción de Vini de buscarlo para pelear no pasó desapercibida y se volvió viral en redes sociales.

Hinchas de Real Madrid piden la dimisión de Florentino Pérez

El clima en el Santiago Bernabéu no fue el mejor luego del triunfo de Getafe. La actuación del Real Madrid llevó a que sus hinchas silben al equipo y haya cánticos en contra del presidente. “Florentino dimisión”, se escuchó fuerte en las tribunas del estadio.

La crisis es total en el conjunto ‘merengue’, que perdió puntos en la pelea por el título de LALIGA 2025-26, ya que FC Barcelona está cuatro puntos arriba como líder. Lo único que podría salvar la temporada de este equipo es la UEFA Champions League 2025-26.

