Las alineaciones confirmadas para Real Madrid vs. RB Leipzig por la Champions League: formaciones, cambios y bajas

El Estadio Santiago Bernabéu se viste de gala para albergar un choque determinante en la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. El Real Madrid y el RB Leipzig miden fuerzas en un duelo que promete máxima intensidad y puntos vitales en la tabla.
Ambos entrenadores han movido sus fichas estratégicas para presentar sus mejores XI sobre el césped madrileño. A continuación, repasamos al detalle las formaciones confirmadas, las alternativas en los banquillos y las ausencias de peso para este compromiso.
Enorme partido por Champions League: Real Madrid vs. RB Leipzig. (Foto: X).
La formación confirmada del Real Madrid vs. RB Leipzig
El técnico José Mourinho apuesta por un esquema táctico flexible entre el 4-2-3-1 y el 4-5-1 para dominar el mediocampo y castigar al espacio. Con Kylian Mbappé en la punta y Vinícius Júnior desbordando por la banda, el conjunto blanco busca imponer condiciones como local.
El once titular del Real Madrid está conformado por:
- Portero: Thibaut Courtois
- Defensas: Denzel Dumfries (o Federico Valverde), Ibrahima Konaté, Dean Huijsen (o Antonio Rüdiger), Marc Cucurella
- Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler
- Mediapuntas / Extremos: Yan Diomande, Jude Bellingham, Vinícius Júnior
- Delantero: Kylian Mbappé
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El once titular del RB Leipzig vs. Real Madrid
Por su parte, el estratega Martín Demichelis dispone un clásico 4-4-2 con el objetivo de mantener un bloque compacto en defensa y salir con velocidad de transición. La presencia de Christopher Nkunku y Rômulo Cardoso en la delantera representa la principal amenaza para la zaga merengue.
El once inicial del RB Leipzig está compuesto por:
- Portero: Maarten Vandevoordt
- Defensas: Ridle Baku, Willi Orbán, Castello Lukeba, David Raum
- Mediocampistas: Andrija Maksimović, Neil El Aynaoui, Nicolas Seiwald, Antonio Nusa
- Delanteros: Rômulo Cardoso y Christopher Nkunku
Bajas confirmadas y variantes tácticas del partido
El Real Madrid llega a este encuentro con bajas sensibles en su plantilla. Rodrygo se pierde el partido por una lesión en la rodilla, mientras que Raúl Asencio queda fuera por molestias físicas y Ferland Mendy no está disponible al no estar inscrito en esta fase del torneo.
En la acera de enfrente, el RB Leipzig sufre la importante ausencia de Christoph Baumgartner, quien no pudo entrar en la convocatoria debido a molestias musculares en los isquiotibiales. Ambos entrenadores deberán recurrir a la profundidad de sus banquillos para refrescar el equipo en la segunda mitad.
DATOS CLAVE
- Real Madrid enfrentará al RB Leipzig con Kylian Mbappé como titular en la Champions.
- José Mourinho sufre las bajas confirmadas de Rodrygo, Raúl Asencio y Ferland Mendy.
- Martín Demichelis alineará a Christopher Nkunku y Rômulo Cardoso en el ataque del Leipzig.