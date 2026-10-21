Las alineaciones confirmadas para Real Madrid vs. RB Leipzig por la Champions League: formaciones, cambios y bajas

Conoce las alineaciones confirmadas del Real Madrid vs. RB Leipzig. Este duelo de la Champions League, nos presenta una gran plana de cracks.

El Estadio Santiago Bernabéu se viste de gala para albergar un choque determinante en la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. El Real Madrid y el RB Leipzig miden fuerzas en un duelo que promete máxima intensidad y puntos vitales en la tabla.

Publicidad

Ambos entrenadores han movido sus fichas estratégicas para presentar sus mejores XI sobre el césped madrileño. A continuación, repasamos al detalle las formaciones confirmadas, las alternativas en los banquillos y las ausencias de peso para este compromiso.

Enorme partido por Champions League: Real Madrid vs. RB Leipzig. (Foto: X).

La formación confirmada del Real Madrid vs. RB Leipzig

El técnico José Mourinho apuesta por un esquema táctico flexible entre el 4-2-3-1 y el 4-5-1 para dominar el mediocampo y castigar al espacio. Con Kylian Mbappé en la punta y Vinícius Júnior desbordando por la banda, el conjunto blanco busca imponer condiciones como local.

Publicidad

El once titular del Real Madrid está conformado por:

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Denzel Dumfries (o Federico Valverde), Ibrahima Konaté, Dean Huijsen (o Antonio Rüdiger), Marc Cucurella

Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler

Mediapuntas / Extremos: Yan Diomande, Jude Bellingham, Vinícius Júnior

Delantero: Kylian Mbappé

El once titular del RB Leipzig vs. Real Madrid

Por su parte, el estratega Martín Demichelis dispone un clásico 4-4-2 con el objetivo de mantener un bloque compacto en defensa y salir con velocidad de transición. La presencia de Christopher Nkunku y Rômulo Cardoso en la delantera representa la principal amenaza para la zaga merengue.

El once inicial del RB Leipzig está compuesto por:

Portero: Maarten Vandevoordt

Defensas: Ridle Baku, Willi Orbán, Castello Lukeba, David Raum

Mediocampistas: Andrija Maksimović, Neil El Aynaoui, Nicolas Seiwald, Antonio Nusa

Delanteros: Rômulo Cardoso y Christopher Nkunku

Publicidad

Bajas confirmadas y variantes tácticas del partido

El Real Madrid llega a este encuentro con bajas sensibles en su plantilla. Rodrygo se pierde el partido por una lesión en la rodilla, mientras que Raúl Asencio queda fuera por molestias físicas y Ferland Mendy no está disponible al no estar inscrito en esta fase del torneo.

En la acera de enfrente, el RB Leipzig sufre la importante ausencia de Christoph Baumgartner, quien no pudo entrar en la convocatoria debido a molestias musculares en los isquiotibiales. Ambos entrenadores deberán recurrir a la profundidad de sus banquillos para refrescar el equipo en la segunda mitad.

Publicidad

DATOS CLAVE