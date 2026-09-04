Carlo Ancelotti visitó a Real Madrid y auguró mucha prosperidad en el proceso de José Mourinho

Carlo Ancelotti, actual DT de Brasil, estuvo en la Ciudad Real Madrid y conversó con los integrantes de la plantilla. Además, habló de José Mourinho y del proceso que lidera en la actualidad.

Real Madrid vive una nueva etapa al mando de José Mourinho y empezó de la mejor manera ya que se dieron triunfos consecutivos en el inicio de LaLiga. Con una plantilla plagada de estrellas que esperan conseguir diversos títulos en la presente temporada, ahora se tuvo la palabra de un histórico del club como es Carlo Ancelotti, quien estuvo de visita en el club y saludó a todos los integrantes.

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Fuente: Getty Images.

El actual estratega de la Selección Brasil viajó a la capital española y presenció uno de los últimos entrenamientos de Real Madrid. Además de mostrarse muy contento y emocionado por volver a una institución en donde fue tan feliz en las últimas décadas, Carlo Ancelotti se encargó de augurar mucha prosperidad en el proceso que en la actualidad lidera técnicamente José Mourinho.

“Tengo buena relación con Mourinho desde hace mucho tiempo, nos pasamos ideas, mensajes. Estoy contento de que esté aquí, en este gran club que es el Real Madrid y que conoce muy bien. Lo va hacer muy bien. Es un gran entrenador y estoy convencido de que va a hacer un gran trabajo aquí”; declaró Carlo Ancelotti sobre el futuro que visualiza en esta temporada 2026/27.

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Respecto a la relación actual con el club ahora que lo ve desde afuera, el estratega mencionó: “Creo que el equipo está bien preparado con los nuevos fichajes, que van a aportar mucho. Va a ser una gran temporada para el Real Madrid. El Real Madrid es casa, es familia, es todo. Lo he pasado muy bien aquí y tengo un recuerdo fantástico. He pasado de entrenador a aficionado o primer aficionado y cuando juega el Real Madrid me pongo enfrente de la televisión“.

🗣️ @MrAncelotti: "Va a ser una gran temporada para el Real Madrid". pic.twitter.com/RXNQblHxQR — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 3, 2026

Carlo Ancelotti es el entrenador más ganador en la historia de Real Madrid

La palabra de Carlo Ancelotti es una de las más autorizadas en la historia de Real Madrid y por ello es que siempre es muy escuchada por todos los hinchas. Además, no podemos perder de vista que el italiano es el entrenador más ganador en la historia de la institución, lo cual sin duda alguna refleja el liderazgo y la idiosincrasia pura que la directiva siempre pretende instaurar en la interna.

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Estamos frente a un palmarés muy poderoso que incluye 15 títulos a lo largo de los últimos años, los cuales son: 3 Ligas de Campeones de la UEFA (2013-14, 2021-22, 2023-24)3 Supercopas de Europa (2014, 2022, 2023 o 2024 según corresponda)3 Mundiales de Clubes / Copas Intercontinentales (2014, 2022, 2024)2 Ligas de España / La Liga (2021-22, 2023-24)2 Copas del Rey (2013-14, 2022-23) y 2 Supercopas de España (2021-22, 2023-24).

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