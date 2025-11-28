Palmeiras y Flamengo se enfrentan este sábado 29 de noviembre en la gran final de la Copa Libertadores 2025 en el Estadio Monumental de Lima. De cara a la definición, uno de los futbolistas que forma parte del plantel del ‘Mengao’ recibió una grave demanda ante la Justicia que puede cambiar su vida par siempre.

Este es el caso del controvertido Bruno Henrique, jugador del Flamengo, quien ya supo enfrentar a la Justicia en este 2025 por un caso de apuestas deportivas ilegales. Ahora, a pocas horas de la final de la Copa Libertadores, que jugará ante Palmeiras, recibió una demanda por reconocimiento de paternidad, según reveló el portal web Metropoles.

Este caso involucra a una niña de sólo 3 años, por lo cual todos los detalles ante la Justicia están bajo secreto de sumario. La mujer que interpuso la denuncia contra el jugador del ‘Mengao’ es la modelo, influencer y creadora de contenido para adultos, Rosely Santiago, también conocida como Ella Rose.

Bruno Henrique, futbolista de Flamengo (Getty Images).

Bruno Henrique niega demanda por paternidad

La mencionada fuente no precisó más detalles sobre el caso por paternidad en contra de Bruno Henrique. La Justicia brasileña se maneja con total discreción respecto a este tipo de temas y, ante esto, el portal no brindó más precisiones.

De todas maneras, sí hubo un comunicado de parte del jugador brasileño de 34 años. En dicho escrito negó la existencia de una demanda por paternidad y lamentó que esta noticia intente “perturbar” al jugador a pocas horas de la final de la Copa Libertadores 2025.

“El equipo del delantero Bruno Henrique niega públicamente la información sobre una supuesta demanda de paternidad. Lamentamos también el intento de perturbar el entorno del deportista en vísperas de un partido tan importante para él y para el Flamengo“, indicó el comunicado dado a conocer por el propio portal.

Cabe recordar que Bruno Henrique lleva adelante un matrimonio de 10 años con la influencer Gisellen Ramalho. Se casaron en 2015 y son padres de dos niños: Lorenzo, de 7 años, y Pietro, de 3. Este último tiene la misma que la menor del caso de paternidad.

Bruno Henrique será parte de Flamengo en la final de la Copa Libertadores

Bruno Henrique forma parte del plantel que está en Lima con Flamengo para la final de la Copa Libertadores 2025 ante Palmeiras. Es muy probable que empiece la definición desde el banco de suplentes, pero será una opción potable para Filipe Luis, ya que cuenta con la suficiente experiencia para afrontar este tipo de partidos.

El delantero ya ganó dos títulos de Copa Libertadores con el ‘Mengao’. Precisamente, el último disputado en Lima ante River Plate en 2019 y en 2022 ante Athletico Paranaense en Guayaquil, Ecuador.

