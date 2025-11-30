Tras la victoria del Bayern Munich, Luis Díaz festejó la Copa Libertadores que ganó Flamengo

El colombiano Luis Díaz, atacante del Bayern Munich, no tardó en celebrar el reciente triunfo de Flamengo en la Copa Libertadores 2025, aunque actualmente esté destacando en el fútbol alemán.

Su reacción se produjo a través de un simple, pero significativo comentario en Instagram, lo que llamó la atención de miles de aficionados en redes sociales.

En la publicación se ve a Carrascal, jugador del ‘Fla’, posando con el trofeo de la Libertadores tras la final del certamen. Díaz no fue indiferente y respondió con emojis de fuego y aplausos, demostrando su alegría por la conquista del ‘Mengao’.

Luis Díaz y su apoyo a compatriotas en el exterior

A pesar de disputar la Bundesliga con el Bayern Munich y tener una agenda muy ocupada, Díaz mostró que sigue pendiente del desempeño de futbolistas colombianos en otros equipos y torneos internacionales.

Sin duda alguna, su gesto hacia Carrascal refleja la camaradería y el orgullo nacional que mantienen los jugadores colombianos en el extranjero.

Flamengo celebra y los colegas destacan

El triunfo de Flamengo sobre Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2025 ha generado reacciones en todo el continente, no solo de hinchas sino también de compañeros de profesión.

La interacción entre Carrascal y Díaz se ha viralizado en redes sociales, mostrando cómo las celebraciones de los títulos pueden trascender fronteras y clubes, y cómo los lazos entre jugadores colombianos se mantienen firmes, incluso cuando sus carreras los llevan a distintos continentes.

DATOS CLAVES

Luis Díaz, atacante colombiano del Bayern Munich, celebró el triunfo de Flamengo en la Copa Libertadores 2025 en Instagram.

