Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

Tras la victoria del Bayern Munich, Luis Díaz festejó la Copa Libertadores que ganó Flamengo

El colombiano se mostró emocionado tras lo conseguido por el equipo brasileño y no pudo evitar expresarlo en redes.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
Luis Díaz se mostró emocionado por lo obtenido por Flamengo en la Libertadores.
© Composición Bolavip PerúLuis Díaz se mostró emocionado por lo obtenido por Flamengo en la Libertadores.

El colombiano Luis Díaz, atacante del Bayern Munich, no tardó en celebrar el reciente triunfo de Flamengo en la Copa Libertadores 2025, aunque actualmente esté destacando en el fútbol alemán.

Publicidad

Su reacción se produjo a través de un simple, pero significativo comentario en Instagram, lo que llamó la atención de miles de aficionados en redes sociales.

En la publicación se ve a Carrascal, jugador del ‘Fla’, posando con el trofeo de la Libertadores tras la final del certamen. Díaz no fue indiferente y respondió con emojis de fuego y aplausos, demostrando su alegría por la conquista del ‘Mengao’.

Publicidad

Luis Díaz y su apoyo a compatriotas en el exterior

A pesar de disputar la Bundesliga con el Bayern Munich y tener una agenda muy ocupada, Díaz mostró que sigue pendiente del desempeño de futbolistas colombianos en otros equipos y torneos internacionales.

Sin duda alguna, su gesto hacia Carrascal refleja la camaradería y el orgullo nacional que mantienen los jugadores colombianos en el extranjero.

Publicidad

Flamengo celebra y los colegas destacan

El triunfo de Flamengo sobre Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2025 ha generado reacciones en todo el continente, no solo de hinchas sino también de compañeros de profesión.

La interacción entre Carrascal y Díaz se ha viralizado en redes sociales, mostrando cómo las celebraciones de los títulos pueden trascender fronteras y clubes, y cómo los lazos entre jugadores colombianos se mantienen firmes, incluso cuando sus carreras los llevan a distintos continentes.

DATOS CLAVES

  • Luis Díaz, atacante colombiano del Bayern Munich, celebró el triunfo de Flamengo en la Copa Libertadores 2025 en Instagram.
Publicidad
  • Luis Díaz celebró la conquista de Flamengo sobre Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2025.
  • La reacción de Luis Díaz fue interpretada como apoyo al jugador colombiano Carrascal de Flamengo.
nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Flamengo renombró el Monumental con un apodo inesperado
Copa Libertadores

Flamengo renombró el Monumental con un apodo inesperado

Tras la maldición de Alianza Lima con Palmeiras, el mensaje de Flamengo para Universitario
Copa Libertadores

Tras la maldición de Alianza Lima con Palmeiras, el mensaje de Flamengo para Universitario

La frase de Bruno Henrique que define a Lima tras título de Libertadores
Copa Libertadores

La frase de Bruno Henrique que define a Lima tras título de Libertadores

"Es casi un hecho": Gaibor sorprende a Alianza Lima y se iría a este club
Liga 1

"Es casi un hecho": Gaibor sorprende a Alianza Lima y se iría a este club

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo