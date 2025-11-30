Lo dijo Alejandro Domínguez: Conmebol rechaza a Perú en Copa Libertadores tras título de Flamengo en Lima

Flamengo logró el título de la Copa Libertadores 2025 al vencer a Palmeiras por 1-0 en la final disputada en el Estadio Monumental de Lima. Así, conquistó su cuarto título del certamen de Conmebol, el segundo en Perú, ya que lo había hecho anteriormente en 2019.

Publicidad

Publicidad

Luego de esta definición en Lima, Perú no será anfitrión de las próximas finales de los torneos organizados por Conmebol. Durante el fin de semana de la final Palmeiras vs. Flamengo se han conocido algunos detalles sobre las futuras competencias.

La próxima final de la Copa Libertadores, en 2026, ya tiene sede confirmada: el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. En tanto, el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmó las tres candidatas para la definición de este certamen en 2027: Argentina, Brasil y Paraguay se la disputan.

Vista aérea del Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay (Getty Images).

Publicidad

Publicidad

Por su parte, se han conocido dónde se jugarán las finales de la Copa Sudamericana. Para 2026, el lugar elegido es Barranquilla, Colombia. En tanto, para el siguiente año, en 2027, Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, tendrá una nueva chance, luego de que no pudo hacerlo en este 2025.

Conmebol rechaza a Perú y no recibirá finales de torneos continentales

Por los próximos dos años, Perú no será anfitrión de finales de torneos continentales. Es decir, no será sede para las definiciones de Copa Libertadores o Copa Sudamericana, según lo contado oficialmente por Conmebol y de boca de su presidente, Alejandro Domínguez.

ver también Alianza Lima, el responsable de que Palmeiras no salga campeón de la Copa Libertadores 2025

La decisión tiene sentido, ya que Perú albergó la final reciente que Flamengo le ganó a Palmeiras en el Monumental de Lima. Anteriormente, el ‘Mengao’ también se consagró en el mismo estadio en la final de Libertadores de 2019 cuando le ganó 2-1 a River. La deuda pendiente es una definición de Copa Sudamericana.

Publicidad

Publicidad

Así como Conmebol rechaza a Perú como sede para finales continentales, también lo hizo con otros países como Chile y Venezuela. Estos dos últimos países no han recibido definiciones de Libertadores o Sudamericana por el momento.

Chile estuvo cerca de albergar la final de Libertadores 2019 en el Estadio Nacional de Santiago. Sin embargo, por recomendaciones del Gobierno chileno, se bajó la sede y se mudó precisamente al Monumental de Lima con la definición antes mencionada de Flamengo ante River.

Publicidad

Publicidad

El rechazo a estos países para que sean sedes para definiciones de torneos continentales tienen que ver con su infraestructura en cuanto a recintos, además de otras cuestiones que pueden ir desde lo social hasta lo político. No obstante, Conmebol insiste en que países como Argentina, Brasil, Uruguay y hasta Paraguay tengan mayores y mejores posibilidades.

DATOS CLAVES