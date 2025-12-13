Jugó en Flamengo y Mirassol, ahora llegaría gratis a Sporting Cristal para la temporada 2026: “Cerca del acuerdo”

Sporting Cristal está enfocado en el partido frente a Cusco FC por la vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025, aunque todo parece indicar que la directiva no tiene descanso ya que vendrían negociando el primer refuerzo de cara a la próxima temporada. Hablamos de un volante ofensivo, con vocación a ser extremo también, proveniente del Brasileirao que suena con fuerza en el Rímac.

Publicidad

Publicidad

Su nombre es Gabriel Santana, quien durante la temporada 2025 defendió la camiseta de Mirassol, club con el que encontró una importante regularidad y que clasificó a la Copa Libertadores 2026 al haber quedado en el cuarto puesto de la tabla general del Brasileirao con 67 unidades. Además, en el pasado jugó en Flamengo al lado de un Paolo Guerrero que marcó época en la institución.

Fuente: Flamengo.

Las informaciones de las últimas horas aseguran que las negociaciones entre la directiva de Sporting Cristal y el entorno más cercano de Gabriel Santana están bastante avanzadas. Es más, se habla de un contrato por toda la temporada 2026 con la opción de que pueda aumentar de acuerdo a los objetivos trazados. A falta de algunos detalles, los rimenses podrían empezar a asegurar a su primer jale.

Publicidad

Publicidad

Fuente: @AdrianoSavalli

¿Qué dice la prensa brasileña sobre el arribo de Gabriel Santana a Sporting Cristal?

Así como en el ámbito deportivo nacional se viene comentando a detalle sobre la posible llegada de Gabriel Santana a Sporting Cristal, en Brasil también están muy al pendiente del caso. Desde el reconocido medio ‘GloboEsporte‘ destacaron que el volante de 35 años ya no pertenece a las filas de Mirassol y que tiene todo muy avanzado para llegar en calidad de libre al plantel celeste.

ver también Tras vencer a Cusco FC, el titular de Paulo Autuori que descartó a Alianza Lima para renovar con Sporting Cristal: “Ya está todo”

“Gabriel ya no es jugador del Mirassol. El centrocampista de 35 años deja el club con estatus de ídolo y está cerca de ser fichado por Sporting Cristal de Perú. Su contrato termina el 24 de diciembre, por lo que se marchará sin pagar ninguna tasa de traspaso”; informó el periodista brasileño Arcílio Neto y con lo cual podemos entender que estaríamos frente a una inminente contratación.

Publicidad

Publicidad

Fuente: GloboEsporte.

¿Cómo le fue a Gabriel Santana con Mirassol durante la temporada 2025?

Vistiendo la camiseta de Mirassol durante la temporada 2025, Gabriel Santana completó un total de 36 partidos entre Campeonato Paulista y el Brasileirao. Además, anotó 9 goles y registró 3 asistencias sumando 2.374 minutos de competencia. Es de esta manera que habría convencido a la directiva de Sporting Cristal para reforzar al plantel de cara al 2026, así como también a Paulo Autuori que junto a su comando técnico ya empiezan a trazarse los siguientes objetivos.

DATOS CLAVES

Gabriel Santana , volante ofensivo de 35 años , es el primer refuerzo que negocia Sporting Cristal.

, volante ofensivo de , es el primer refuerzo que negocia Sporting Cristal. El jugador brasileño Gabriel Santana jugó en Mirassol en 2025 y también en Flamengo junto a Paolo Guerrero.

jugó en en y también en Flamengo junto a Paolo Guerrero. Gabriel Santana anotó 9 goles y brindó 3 asistencias en 36 partidos con Mirassol en 2025.

Publicidad