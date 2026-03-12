Tras actos vandálicos en Matute, Alianza Lima evalúa medidas: ¿se podrá usar el estadio en Libertadores?

Sporting Cristal aseguró su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tras imponerse a Carabobo en tanda de penales. No obstante, el festejo se vio empañado por disturbios ocasionados por algunos hinchas en los alrededores del estadio Alejandro Villanueva. Ante estos hechos, Alianza Lima tomó la decisión de implementar una estricta medida estricta.

La estricta medida que tomó Alianza Lima

Tras el final del partido en Matute, se registró un enfrentamiento entre un sector de la hinchada de Sporting Cristal y algunos barristas de Alianza Lima, provocando desorden y daños en los alrededores del estadio. A esto se le suma que varios murales resultaron afectados.

Ante esta situación, el periodista deportivo José Varela indicó que la directiva del club ‘íntimo’ optó por incluir un fondo de garantía en el contrato de alquiler del recinto deportivo, destinado a cubrir posibles reparaciones por daños futuros.

“Para un próximo alquiler de Matute, Alianza Lima incluirá en el contrato un fondo de garantía frente a posibles daños a viviendas aledañas. Cabe precisar que, a medida que un club avance en su participación internacional, se elevará el precio del alquiler del estadio”, detalló el mencionado comunicador en su cuenta de Twitter.

Además, informó que el monto del alquiler se incrementará para los encuentros que el conjunto ‘rimense’ dispute por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

¿Sporting Cristal seguirá jugando en Matute?

Este acuerdo entre ambas directivas busca que Sporting Cristal pueda seguir disputando sus partidos de Copa Libertadores el estadio Alejandro Villanueva, también conocido como Matute.

Además, el club ‘bajopontino’ aceptó asumir los costos por los daños ocasionados y mantiene una buena relación con la dirigencia de Alianza Lima.

