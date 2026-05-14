Kevin Serna, ex figura de Alianza Lima, no vive su mejor momento. Néstor Lorenzo, DT de Colombia, dio la prelista de 55 jugadores y no aparece el futbolista de Fluminense.

La Selección Colombia ya tiene su prelista de jugadores convocados para el Mundial 2026. Néstor Lorenzo brindó los 55 nombres que serán tenidos en cuenta para la disputa del certamen más importante del mundo. Entre los grandes ausentes, destaca un viejo conocido de Alianza Lima y la Liga 1 de Perú. Kevin Serna, actualmente en Fluminense.

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Los 55 nombres en la prelista de Colombia se dieron a conocer este jueves 14 de mayo. FIFA obliga a las selecciones nacionales, participantes del Mundial 2026, a brindar este listado con los jugadores que serán tenidos en cuenta para la lista final de 26, cuyo tiempo límite de entrega es el 30 de mayo.

Kevin Serna, en su paso por Alianza Lima (Getty Images).

Kevin Serna era uno de los nombres en duda para, al menos, integrar la prelista de la selección ‘cafetera’. Cabe recordar que tuvo la oportunidad de debutar con este combinado nacional en octubre de 2025 en los amistosos ante México y Canadá. Sin embargo, no fue tenido en cuenta en las siguientes convocatorias.

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Finalmente, este jueves, recibió la dura noticia que se queda afuera de toda posibilidad de integrar la prelista de 55 jugadores. Por ende, tampoco estará en la convocatoria final de 26 jugadores de su selección nacional. Un duro golpe, en un momento de bajón futbolístico.

Kevin Serna pierde terreno en Fluminense

La situación de Kevin Serna, hoy por hoy, no es del todo agradable. Ha perdido terreno en la consideración de Luis Zubeldía, entrenador de Fluminense. Si bien ha tenido buena actividad durante la temporada (ha jugado en 29 partidos con 6 goles y 1 asistencia), en los últimos partidos perdió terreno.

En los últimos cuatro (4) partidos (contando Brasileirao, Copa de Brasil y Copa Libertadores), no arrancó ninguno como titular. A continuación, un desglose con su actividad durante el mes de mayo:

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3 de mayo: entró en el entretiempo (45 minutos) en la derrota 2-0 ante Inter de Porto Alegre por el Brasileirao.

6 de mayo: entró en el segundo tiempo (jugó 8 minutos) en el empate 1-1 ante Independiente Rivadavia por Copa Libertadores.

9 de mayo: entró en el complemento (jugó 17 minutos y marcó 1 gol) en el empate 2-2 ante Vitória.

12 de mayo: ingresó en el final del partido (3 minutos finales) en el 2-1 ante Opérario por el partido de vuelta de la quinta ronda de la Copa de Brasil.

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A nivel colectivo, Fluminense está en la pelea arriba en el Brasileirao, ya que marcha tercero con 27 puntos (está a 7 unidades del líder Palmeiras, que tiene 34). Sin embargo, en la Copa Libertadores, tras cuatro fechas, está último con sólo 2 puntos en el Grupo C; y necesita ganar sus próximos partidos para clasificar a octavos de final. En Copa de Brasil, está en octavos de final.

La prelista de 55 jugadores de la Selección Colombia para el Mundial 2026

Arqueros: Kevin Mier, Álvaro Montero, Andrés Mosquera, David Ospina, Aldair Quintana, Camilo Vargas

Kevin Mier, Álvaro Montero, Andrés Mosquera, David Ospina, Aldair Quintana, Camilo Vargas Defensor: Juan Cabal, Jhon Lucumí, Carlos Cuesta, Willer Ditta, Jhojan Romaña, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Yerson Mosquera, Santiago Arias, Andrés Felipe Román, Edier Ocampo, Daniel Muñoz, Álvaro Angúlo, Cristian Borja, Deiver Machado, Johan Mojica, Junior Hernández

Juan Cabal, Jhon Lucumí, Carlos Cuesta, Willer Ditta, Jhojan Romaña, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Yerson Mosquera, Santiago Arias, Andrés Felipe Román, Edier Ocampo, Daniel Muñoz, Álvaro Angúlo, Cristian Borja, Deiver Machado, Johan Mojica, Junior Hernández Mediocampistas: Wilmar Barrios, Nelson Deossa, Sebastián Gómez, Jefferson Lerma, Jhon Solís, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Juan Manuel Rengifo, Johan Rojas, Jhon Arias, Jorge Carrascal Jordan Barrera

Wilmar Barrios, Nelson Deossa, Sebastián Gómez, Jefferson Lerma, Jhon Solís, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Juan Manuel Rengifo, Johan Rojas, Jhon Arias, Jorge Carrascal Jordan Barrera Delanteros: Yaser Asprilla, Jaminton Campaz, Johan Carbonero, Edwin Cetré, Luis Díaz, Sebastián Villa, Carlos Andrés Gómez, Jhon Stiven Mendoza, Juan Guillermo Cuadrado, Rafael Santos Borré, Jhon Córdoba, Jhon Durán, Juan Camilo Hernández, Luis Suárez, Neyser Villareal, Kevin Viveros.

La prelista de la Selección Colombia para el Mundial 2026 (Prensa FCF).

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