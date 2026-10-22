Alineaciones de Flamengo y Estudiantes por la Copa Libertadores: formaciones probables

Flamengo recibe a Estudiantes este jueves 22 de octubre desde las 19:30 hora de Perú. El encuentro corresponde a las semifinales de la Copa Libertadores. Flamengo viene de empatar 0-0 con Estudiantes y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Estudiantes viene de empatar 0-0 con Flamengo y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Flamengo y Estudiantes
Flamengo (4-2-3-1): Agustín Rossi, Emerson, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro, Erick Pulgar, Lucas Paquetá, Jorginho, Jorge Carrascal, Bruno Henrique Pinto, Samuel Lino. DT: Leonardo Jardim.
Estudiantes (4-2-3-1): Fernando Muslera, Eros Nazareno Mancuso, Leandro González Pírez, Marcos Rojo, Tomás Palacios, Ezequiel Piovi, Baltasar Rodríguez, Alexis Castro, Tiago Palacios, Guido Carrillo, Joaquín Correa. DT: Alexander Medina.
Bajas y ausentes de Flamengo y Estudiantes
Flamengo:
- Saúl Ñíguez (lesión en la pierna)
- Ayrton (lesión en el muslo; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Danilo (ausencia; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Giorgian de Arrascaeta (ausencia; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Evertton Araújo (lesión en el muslo; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Jorginho (ausencia)
Estudiantes:
- Gabriel Neves (ausencia; vuelve a fines de diciembre de 2026)
La previa de Flamengo y Estudiantes: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 22 de octubre
- Hora: 19:30 (hora de Perú)
- Historial: 5 cruces — Flamengo ganó 3, Estudiantes ganó 0 y empataron 2
- Último antecedente: 16/10/2026: Estudiantes 0-0 Flamengo