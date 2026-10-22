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Copa Libertadores

Alineaciones de Flamengo y Estudiantes por la Copa Libertadores: formaciones probables

Flamengo y Estudiantes se enfrentan este jueves 22 de octubre por la Copa Libertadores. Las formaciones probables de los dos equipos.

Flamengo vs. Estudiantes La Plata, Copa Libertadores
Flamengo vs. Estudiantes La Plata, Copa Libertadores

Flamengo recibe a Estudiantes este jueves 22 de octubre desde las 19:30 hora de Perú. El encuentro corresponde a las semifinales de la Copa Libertadores. Flamengo viene de empatar 0-0 con Estudiantes y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Estudiantes viene de empatar 0-0 con Flamengo y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Flamengo y Estudiantes

Flamengo (4-2-3-1): Agustín Rossi, Emerson, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro, Erick Pulgar, Lucas Paquetá, Jorginho, Jorge Carrascal, Bruno Henrique Pinto, Samuel Lino. DT: Leonardo Jardim.

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Estudiantes (4-2-3-1): Fernando Muslera, Eros Nazareno Mancuso, Leandro González Pírez, Marcos Rojo, Tomás Palacios, Ezequiel Piovi, Baltasar Rodríguez, Alexis Castro, Tiago Palacios, Guido Carrillo, Joaquín Correa. DT: Alexander Medina.

Bajas y ausentes de Flamengo y Estudiantes

Flamengo:

  • Saúl Ñíguez (lesión en la pierna)
  • Ayrton (lesión en el muslo; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Danilo (ausencia; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Giorgian de Arrascaeta (ausencia; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Evertton Araújo (lesión en el muslo; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Jorginho (ausencia)

Estudiantes:

  • Gabriel Neves (ausencia; vuelve a fines de diciembre de 2026)

La previa de Flamengo y Estudiantes: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 22 de octubre
  • Hora: 19:30 (hora de Perú)
  • Historial: 5 cruces — Flamengo ganó 3, Estudiantes ganó 0 y empataron 2
  • Último antecedente: 16/10/2026: Estudiantes 0-0 Flamengo
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