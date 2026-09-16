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Copa Libertadores

Dónde ver EN VIVO LDU Quito vs. Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores: TV y streaming online

LDU Quito y Palmeiras se enfrentan este miércoles 16 de septiembre, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Los detalles de la televisación.

LDU Quito vs. Palmeiras por la Copa Libertadores.
LDU Quito vs. Palmeiras por la Copa Libertadores.

LDU Quito se juega la vida el miércoles 16 de septiembre en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, obligado a revertir la derrota de la ida ante Palmeiras si quiere seguir con vida en la Copa Libertadores.

Está en juego el pase a semifinales del torneo y el equipo ecuatoriano necesita ganar por dos goles o más para forzar los penales, porque el 0-1 en Brasil lo dejó contra las cuerdas.

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Horario del partido

  • Perú: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El local llega golpeado. Cayó 0-1 como visitante frente a este mismo rival y en los partidos previos no pudo sacarle ventaja a Mirassol, con dos empates consecutivos que muestran a un equipo que no termina de encontrar el gol.

Palmeiras, en cambio, llega envalentonado. Ganó la ida y antes de eso venía de sumar una victoria y un empate frente a Cerro Porteño, una seguidilla que lo tiene cómodo y con la ventaja del resultado a favor antes de pisar Quito.

El historial entre LDU Quito y Palmeiras

El historial entre ambos tiene cinco antecedentes y una balanza que se inclina para el lado brasileño: tres triunfos de Palmeiras contra dos de LDU Quito, sin empates en el medio. En goles también manda el conjunto paulista, con 9 a favor contra 6 del equipo ecuatoriano. El más reciente fue justamente esa derrota 1-0 que hoy obliga a LDU a remar cuesta arriba.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
09/09/2026 Palmeiras vs. LDU Quito 1-0 CONMEBOL Libertadores
31/10/2025 Palmeiras vs. LDU Quito 4-0 CONMEBOL Libertadores
24/10/2025 LDU Quito vs. Palmeiras 3-0 CONMEBOL Libertadores
22/04/2009 Palmeiras vs. LDU Quito 2-0 CONMEBOL Libertadores
17/02/2009 LDU Quito vs. Palmeiras 3-2 CONMEBOL Libertadores

Todos los partidos de los cuartos de final

  • Platense vs. Fluminense — martes 15 de septiembre, final 2-1
  • Corinthians vs. Estudiantes La Plata — miércoles 16 de septiembre, 18:30 hs
  • Flamengo vs. Ind. del Valle — jueves 17 de septiembre, 18:30 hs

En síntesis

  • LDU Quito y Palmeiras se enfrentan este miércoles 16 de septiembre por los cuartos de final de la Copa Libertadores.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • LDU Quito llega tras caer ante Palmeiras 0-1.
  • Palmeiras llega tras vencer a LDU Quito 1-0.
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