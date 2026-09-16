Dónde ver EN VIVO LDU Quito vs. Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores: TV y streaming online

LDU Quito se juega la vida el miércoles 16 de septiembre en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, obligado a revertir la derrota de la ida ante Palmeiras si quiere seguir con vida en la Copa Libertadores.
Está en juego el pase a semifinales del torneo y el equipo ecuatoriano necesita ganar por dos goles o más para forzar los penales, porque el 0-1 en Brasil lo dejó contra las cuerdas.
Horario del partido
- Perú: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
El local llega golpeado. Cayó 0-1 como visitante frente a este mismo rival y en los partidos previos no pudo sacarle ventaja a Mirassol, con dos empates consecutivos que muestran a un equipo que no termina de encontrar el gol.
Palmeiras, en cambio, llega envalentonado. Ganó la ida y antes de eso venía de sumar una victoria y un empate frente a Cerro Porteño, una seguidilla que lo tiene cómodo y con la ventaja del resultado a favor antes de pisar Quito.
El historial entre LDU Quito y Palmeiras
El historial entre ambos tiene cinco antecedentes y una balanza que se inclina para el lado brasileño: tres triunfos de Palmeiras contra dos de LDU Quito, sin empates en el medio. En goles también manda el conjunto paulista, con 9 a favor contra 6 del equipo ecuatoriano. El más reciente fue justamente esa derrota 1-0 que hoy obliga a LDU a remar cuesta arriba.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|09/09/2026
|Palmeiras vs. LDU Quito
|1-0
|CONMEBOL Libertadores
|31/10/2025
|Palmeiras vs. LDU Quito
|4-0
|CONMEBOL Libertadores
|24/10/2025
|LDU Quito vs. Palmeiras
|3-0
|CONMEBOL Libertadores
|22/04/2009
|Palmeiras vs. LDU Quito
|2-0
|CONMEBOL Libertadores
|17/02/2009
|LDU Quito vs. Palmeiras
|3-2
|CONMEBOL Libertadores
Todos los partidos de los cuartos de final
- Platense vs. Fluminense — martes 15 de septiembre, final 2-1
- Corinthians vs. Estudiantes La Plata — miércoles 16 de septiembre, 18:30 hs
- Flamengo vs. Ind. del Valle — jueves 17 de septiembre, 18:30 hs
En síntesis
- LDU Quito y Palmeiras se enfrentan este miércoles 16 de septiembre por los cuartos de final de la Copa Libertadores.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- LDU Quito llega tras caer ante Palmeiras 0-1.
- Palmeiras llega tras vencer a LDU Quito 1-0.