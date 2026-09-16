Dónde ver EN VIVO Flamengo vs. Ind. del Valle por los cuartos de final de la Copa Libertadores: TV y streaming online

El jueves 17 de septiembre se define quién avanza a semifinales de la Copa Libertadores, y Flamengo llega con una ventaja que Independiente del Valle necesita borrar como sea.
La ida terminó 2-0 para el Mengão, así que el equipo ecuatoriano tiene que ganar por al menos tres goles de diferencia para meterse en semis. Un partido de vuelta con la serie cuesta arriba para los visitantes.
Horario del partido
- Perú: 19:30 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Flamengo llega envalentonado después de resolver la ida sin sobresaltos: 2-0 como visitante ante el propio Independiente del Valle. Antes de eso había goleado 2-1 a Cruzeiro de local y empatado 1-1 en la visita al mismo rival, así que el equipo brasileño acumula rodaje competitivo y no pierde hace varios partidos.
Independiente del Valle se quedó corto en la ida y ahora depende de un resultado grande para dar vuelta la serie. En su última salida como local había goleado 3-1 a Tolima, una muestra de que el equipo puede hacer daño cuando juega en casa, algo que necesitará repetir con creces esta vez.
El historial entre Flamengo y Ind. del Valle
El historial entre ambos está muy parejo: de siete duelos, Flamengo ganó tres, Independiente del Valle otros tres y hubo un empate. En materia de goles el brasileño saca ventaja, 12 contra 8, y el antecedente más reciente, esa victoria 2-0 en la ida, quedó del lado del Mengão.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|11/09/2026
|Ind. del Valle vs. Flamengo
|0-2
|CONMEBOL Libertadores
|01/03/2023
|Flamengo vs. Ind. del Valle
|1-0
|CONMEBOL Recopa
|22/02/2023
|Ind. del Valle vs. Flamengo
|1-0
|CONMEBOL Recopa
|01/10/2020
|Flamengo vs. Ind. del Valle
|4-0
|CONMEBOL Libertadores
|18/09/2020
|Ind. del Valle vs. Flamengo
|5-0
|CONMEBOL Libertadores
|27/02/2020
|Flamengo vs. Ind. del Valle
|3-0
|CONMEBOL Recopa
|20/02/2020
|Ind. del Valle vs. Flamengo
|2-2
|CONMEBOL Recopa
Todos los partidos de los cuartos de final
- Platense vs. Fluminense — martes 15 de septiembre, final 2-1
- LDU Quito vs. Palmeiras — miércoles 16 de septiembre, final 3-2
- Corinthians vs. Estudiantes La Plata — miércoles 16 de septiembre, 18:30 hs
En síntesis
- Flamengo y Ind. del Valle se enfrentan este jueves 17 de septiembre por los cuartos de final de la Copa Libertadores.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Flamengo llega tras vencer a Ind. del Valle 2-0.
- Ind. del Valle llega tras caer ante Flamengo 0-2.