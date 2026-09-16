Dónde ver EN VIVO Corinthians vs. Estudiantes La Plata por los cuartos de final de la Copa Libertadores: TV y streaming online

Corinthians y Estudiantes La Plata se enfrentan este miércoles 16 de septiembre, por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Los detalles de la televisación.

Corinthians y Estudiantes La Plata se juegan el pase a semifinales el miércoles 16 de septiembre, después de haber dejado todo abierto en la ida.

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El empate 1-1 en Argentina deja la serie de los cuartos de final de la Libertadores completamente abierta y obliga a Corinthians a resolver el cruce en su cancha.

Horario del partido

Perú: 19:30 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Corinthians llega con la serie empatada tras el 1-1 como visitante ante Estudiantes, resultado que le sirve poco si no consigue ganar en su casa. Antes de ese partido venía de un triunfo 1-0 ante Rosario y un empate sin goles también frente al mismo rival, una racha que muestra un equipo sólido atrás pero con dificultades para convertir.

Estudiantes La Plata se metió en ventaja con el empate como local y ahora depende de un resultado en Brasil para avanzar. El equipo argentino venía de un contundente 3-0 sobre Universidad Católica como visitante y un 1-1 en su cancha ante el mismo rival, números que reflejan un funcionamiento más ofensivo en los últimos partidos.

El historial entre Corinthians y Estudiantes La Plata

El historial entre ambos es corto pero favorable para Corinthians, que ganó dos de los tres cruces y todavía no perdió contra Estudiantes. El empate más reciente, el 1-1 de la ida, dejó parejo el goal average: dos tantos para cada lado en total. Antes de eso, en 2023, cada equipo se quedó con una victoria por la mínima, jugando de local.

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Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 10/09/2026 Estudiantes La Plata vs. Corinthians 1-1 CONMEBOL Libertadores 30/08/2023 Estudiantes La Plata vs. Corinthians 1-0 CONMEBOL Sudamericana 23/08/2023 Corinthians vs. Estudiantes La Plata 1-0 CONMEBOL Sudamericana

Todos los partidos de los cuartos de final

Platense vs. Fluminense — martes 15 de septiembre, final 2-1

LDU Quito vs. Palmeiras — miércoles 16 de septiembre, 17:00 hs

Flamengo vs. Ind. del Valle — jueves 17 de septiembre, 18:30 hs

En síntesis

Corinthians y Estudiantes La Plata se enfrentan este miércoles 16 de septiembre por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

se enfrentan este miércoles 16 de septiembre por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . Corinthians llega tras empatar con Estudiantes La Plata 1-1.

llega tras empatar con Estudiantes La Plata 1-1. Estudiantes La Plata llega tras empatar con Corinthians 1-1.