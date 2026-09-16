Dónde ver EN VIVO Corinthians vs. Estudiantes La Plata por los cuartos de final de la Copa Libertadores: TV y streaming online

Corinthians y Estudiantes La Plata se juegan el pase a semifinales el miércoles 16 de septiembre, después de haber dejado todo abierto en la ida.
El empate 1-1 en Argentina deja la serie de los cuartos de final de la Libertadores completamente abierta y obliga a Corinthians a resolver el cruce en su cancha.
Horario del partido
- Perú: 19:30 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Corinthians llega con la serie empatada tras el 1-1 como visitante ante Estudiantes, resultado que le sirve poco si no consigue ganar en su casa. Antes de ese partido venía de un triunfo 1-0 ante Rosario y un empate sin goles también frente al mismo rival, una racha que muestra un equipo sólido atrás pero con dificultades para convertir.
Estudiantes La Plata se metió en ventaja con el empate como local y ahora depende de un resultado en Brasil para avanzar. El equipo argentino venía de un contundente 3-0 sobre Universidad Católica como visitante y un 1-1 en su cancha ante el mismo rival, números que reflejan un funcionamiento más ofensivo en los últimos partidos.
El historial entre Corinthians y Estudiantes La Plata
El historial entre ambos es corto pero favorable para Corinthians, que ganó dos de los tres cruces y todavía no perdió contra Estudiantes. El empate más reciente, el 1-1 de la ida, dejó parejo el goal average: dos tantos para cada lado en total. Antes de eso, en 2023, cada equipo se quedó con una victoria por la mínima, jugando de local.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|10/09/2026
|Estudiantes La Plata vs. Corinthians
|1-1
|CONMEBOL Libertadores
|30/08/2023
|Estudiantes La Plata vs. Corinthians
|1-0
|CONMEBOL Sudamericana
|23/08/2023
|Corinthians vs. Estudiantes La Plata
|1-0
|CONMEBOL Sudamericana
Todos los partidos de los cuartos de final
- Platense vs. Fluminense — martes 15 de septiembre, final 2-1
- LDU Quito vs. Palmeiras — miércoles 16 de septiembre, 17:00 hs
- Flamengo vs. Ind. del Valle — jueves 17 de septiembre, 18:30 hs
En síntesis
- Corinthians y Estudiantes La Plata se enfrentan este miércoles 16 de septiembre por los cuartos de final de la Copa Libertadores.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Corinthians llega tras empatar con Estudiantes La Plata 1-1.
- Estudiantes La Plata llega tras empatar con Corinthians 1-1.