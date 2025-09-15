El cambio de reglamento que anuncia la Conmebol para la Copa Libertadores que jugará Alianza Lima

La Conmebol está planteando algunos inesperados cambios con respecto a sus torneos internacionales. Es por eso que se ha conocido una modificación en el reglamento para lo que será la Copa Libertadores. Novedades que seguramente ayudarán a tomar mejores decisiones a la hora de la disputa de los diferentes partidos.

Pero no estamos hablando del fútbol masculino, sino del femenino. Que tendrá como novedad el uso del VAR para la siguiente edición de la Copa Libertadores 2025. Torneo en el que Perú tendrá a Alianza Lima como representante luego de haber salido ganadoras del Torneo Apertura frente a Universitario de Deportes en una emocionante final.

Alianza Lima (Foto: Alianza Lima Femenina).

Esta es la primera vez que en un torneo femenino en Sudamérica tiene el uso exclusivo del VAR a lo largo de todo el certamen. Una gran noticia que se espera pueda reducir el error de los árbitros, así como también terminar de hacer un trabajo más justo para el bien del fútbol.

¿Cuándo se jugará la Copa Libertadores Femenina 2025?

Todo va quedando listo para lo que será la próxima Copa Libertadores Femenina que en este 2025 se celebrará en Argentina. Uno de los países más futboleros del continente tendrá la posibilidad de albergar este importante certamen internacional que dará inicio desde el 02 al 18 de octubre.

La distribución de las fases será de la siguiente forma: Se iniciará con los grupos, que durará del 02 al 09 de octubre. Tras la culminación de esta etapa se pasará a los cuartos de final, pactados desde el 11 al 12 del mismo mes. Por su parte, las semifinales se jugarán el 14 y 15 de octubre. Por último, la gran final y el duelo por el tercer y cuarto lugar se desarrollarán el 18 del décimo mes del año.

¿En qué grupo está Alianza Lima?

Esta será la cuarta vez que Alianza Lima participe en este certamen internacional. En anteriores participaciones consiguió disputar 11 partidos, ganando 4, empatando y perdiendo 6. En total han anotado 15 goles y recibieron 6. Estos números son los mejores que ha tenido un equipo nacional hasta la fecha a nivel continental.

Alianza Lima se encuentra en el Grupo B de este certamen junto a Boca Juniors de Argentina, ADIFFEM de Venezuela y Ferroviaria de Brasil.

Fixture de Alianza Lima:

Fecha 1: Boca Juniors vs. Alianza Lima (2 de octubre)

Fecha 2: Alianza Lima vs. Ferroviária (5 de octubre)

Fecha 3: Alianza Lima vs. ADIFFEM (8 de octubre)

