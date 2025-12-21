Es tendencia:
Alejandro Sanz complica la presentación de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal espera rival por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, aunque desde ahora mismo deberán resolver una situación muy importante.

Sporting Cristal no pudo clasificar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 al haber quedado como Perú 3 en la tabla de posiciones de la Liga 1 2025. Tendrán que remar desde la Fase 2 del torneo continental y esperan rival de turno, el cual podría ser Alianza Lima o 2 de Mayo de Paraguay. Dicho esto, la directiva rimense recibió una terrible noticia que deberán solucionar.

Resulta que, como bien sabemos, históricamente Sporting Cristal disputa sus partidos en condición de local en el Estadio Nacional cuando el escenario es de Copa Libertadores. Por ello es que el partido en Lima que jueguen por la Fase 2 tendría que ser en este recinto, pero un concierto ya programado estaría perjudicando las licencias y los permisos correspondientes.

Desde la Conmebol han programado el partido de Sporting Cristal en Lima para el próximo 24 de febrero y se cruza con dos conciertos de Alejandro Sanz, quien tiene separado el Estadio Nacional para las fechas del miércoles 25 y jueves 26 de febrero. Es decir, esta situación representaría el armado del estrado como tal y complicaría que un día antes se realice el evento por Copa Libertadores.

¿Cuál podría ser la solución para Sporting Cristal?

En principio, es importante recordar que Sporting Cristal juega en condición de local en el Estadio Alberto Gallardo en el marco de la Liga 1, pero para el ámbito continental es muy poco frecuente que las garantías sean dadas. La última vez que los celestes jugarán en su recinto habitual fue en el año 2013 cuando vencieron 2-0 a Tigre de Argentina y en un horario por la tarde.

Ahora, las soluciones para la directiva de Sporting Cristal tendría que ser la obtención de otro recinto. El Estadio Alejandro Villanueva difícilmente sea una opción latente ya que Alianza Lima es uno de los candidatos a enfrentar en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, mientras que el Estadio Monumental sí tendría chances de ser ocupado por los hinchas cerveceros.

Las novedades que se vienen dando en Sporting Cristal de cara a la temporada 2026

Con la permanencia de Paulo Autuori como entrenador, Sporting Cristal anunció algunas salidas de la plantilla. Jugadores como Nicolás Pasquini, Fernando Pacheco, Jhilmar Lora y Alejandro Duarte no renovaron contrato y ya buscan un nuevo equipo. Por otro lado, se confirmó el fichaje de Gabriel Santana desde Brasil, además de las renovaciones de Rafael Lutiger e Irven Ávila.

DATOS CLAVES

  • Sporting Cristal disputará la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 como Perú 3.
  • El partido de local está programado por Conmebol para el 24 de febrero.
  • El Estadio Nacional está reservado para conciertos de Alejandro Sanz el 25 y 26 de febrero.
