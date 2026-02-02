La dura advertencia de Erick Osores a Alianza Lima sobre 2 de Mayo: “Los paraguayos te…”

Alianza Lima no puede descansar en este inicio de campeonato. Esto debido a que terminaron como Perú 4, con lo cual si quiere llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, entonces tendrán que superar 3 fases nuevamente. Algo que ya hizo el año pasado, pero que este tendrán que repetir si quieren estar en la fase de grupos.

Esta vez su primer rival será el 2 de Mayo, conjunto que debuta en este torneo internacional. Por lo que, en este caso el conjunto ‘Blanquiazul’ corre como el gran favorito para poder superar la fase. Pero la realidad es diferente según manifiesta el periodista Erick Osores, quien deja una crítica bastante fuerte antes del encuentro.

“2 de Mayo se la va a poner complicadísima, los paraguayos te marcan con una rigurosidad, no te dejan jugar, a los buenos jugadores los anulan, tienen juego aéreo, entonces yo creo que el primer partido es clave. Alianza tiene que salir vivo de Paraguay y acá creo que sí puede hacer una diferencia, porque allá va a ser complicado”, fue lo que explicó el periodista.

A pesar de tener ventaja en cuanto a plantel y experiencia, para el comunicador ir de visitante a Paraguay no va a ser nada sencillo. Por lo que tendrán que esforzarse mucho para lograr salir airosos. Eso a pesar de que es un cuadro que recién está debutando en este certamen.

2 de Mayo llega con muchas dudas

En este caso, el conjunto de 2 de Mayo no está en un gran nivel, más bien es todo lo contrario. Su presente es preocupante en lo que es el inicio de la Liga de Paraguay, en donde es uno de los colores a tan solo 3 fechas de haber comenzado el certamen. Así que en este caso, las cosas no han salido muy bien que digamos.

En su último encuentro, el conjunto de Nacional terminó por ganar por 5-1 a 2 de Mayo. Resultado bastante llamativo, que a cualquier jugador termina por bajarle la moral. Más cuando está cerca una definición a nivel internacional en donde se juega mucho.

Nacional goleó 5-1 a 2 de Mayo (Foto: Nacional).

¿Cuándo se jugará el partido de ida entre 2 de Mayo vs. Alianza Lima?

Este encuentro será el primero en una llave de dos partidos que definirá al que avance a la segunda ronda de este certamen. El cuadro de 2 de Mayo en este juego de ida será el local y se disputará el partido el día miércoles 4 de febrero desde las 19:30 horas de Perú. El coloso que albergará este juego es el Estadio Monumental Rio Parapiti en Pedro Juan Caballero.

Datos Claves

Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo el miércoles 4 de febrero a las 19:30.

enfrentará a el miércoles a las 19:30. El club 2 de Mayo debuta en el torneo tras perder 5-1 ante Nacional.

debuta en el torneo tras perder ante Nacional. El partido de ida se disputará en el Estadio Monumental Rio Parapiti en Paraguay.

