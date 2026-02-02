Es tendencia:
Alianza Lima

Alianza Lima le pone en el mercado internacional a Alan Cantero por este precio millonario

Alianza Lima se pone fuerte ante una posible venta de Alan Cantero por su gran presente futbolístico. Por eso, le colocó un precio millonario.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Alianza Lima le pone este precio millonario a Alan Cantero.
© GettyAlianza Lima le pone este precio millonario a Alan Cantero.

Alianza Lima ya ha definido el valor de salida para uno de sus activos más importantes en la actualidad. El club blanquiazul tasó al delantero argentino Alan Cantero en 2.5 millones de dólares, proyectando una futura venta al mercado internacional.

Alianza Lima valora mucho a Alan Cantero

La noticia fue revelada por el periodista José Varela a través de su cuenta de Twitter y en el programa Linkeados de Modo Fútbol. Según el comunicador, la directiva íntima busca capitalizar la proyección del atacante de 23 años.

Cabe destacar que la institución de La Victoria realizó un esfuerzo económico importante al adquirir el 80 % de su pase a Godoy Cruz de Argentina. Esta movida estratégica asegura que Alianza Lima sea el principal beneficiario ante una posible transferencia.

Para blindar al jugador y tener mayor poder de negociación, el “Tractor” firmó un contrato a largo plazo. El compromiso vincula al atacante con el equipo peruano hasta fines de la temporada 2028, según detalló Varela.

Imagen
Alianza Lima potencia el futuro de Alan Cantero. (Foto: Di’andello).

Esta tasación millonaria coloca a Cantero como uno de los futbolistas más caros del plantel actual y de la liga peruana. La cifra de 2.5 millones de dólares refleja la confianza en sus capacidades físicas y su potencial de crecimiento en el exterior.

Con este movimiento, Alianza Lima busca repetir modelos de éxito en exportación de jugadores, consolidando su marca en el mercado sudamericano. Por ahora, el “Tractor” seguirá enfocado en los objetivos deportivos del cuadro íntimo mientras su valor sube en la vitrina internacional.

¿Cómo le fue a Alan Cantero este 2025?

Alan Cantero se ha establecido como una pieza clave en el esquema blanquiazul. Durante la temporada 2025, el delantero argentino demostró ser un atacante productivo y polivalente, participando en 32 partidos donde sumó 6 goles y 6 asistencias. Sus características físicas, 1.84 metros de altura y aproximadamente 70 kg de peso, le otorgan la potencia que da origen a su apodo, permitiéndole ser efectivo tanto en duelos aéreos como en la protección del balón en el área rival.

¿Dónde jugó antes Alan Cantero?

La trayectoria de Cantero incluye pasos por clubes de la primera división argentina, como Barracas Central y Godoy Cruz, antes de unirse a Matute. Alianza Lima destaca su formación y experiencia en una liga de alta exigencia para justificar su cotización de 2.5 millones de dólares. El “Tractor” ha tenido un excelente inicio de año, marcando un gol en la primera jornada de la Liga 1 2026 contra Sport Huancayo, lo que confirma que su valor de mercado está respaldado por su gran momento actual.

Imagen
Alan Cantero figura contra Sport Huancayo. (Foto: X).

DATOS CLAVES

  • Alianza Lima tasó el pase del delantero Alan Cantero en 2.5 millones de dólares.
  • La institución íntima adquirió el 80 % del pase del atacante al club Godoy Cruz.
  • El futbolista argentino firmó un contrato de largo plazo que lo vincula hasta fines de 2028.
manuel alejandro carranza salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
