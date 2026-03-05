Calentó la previa de la Copa Libertadores. El volante Christofer Gonzales, conocido como ‘Canchita’, dejó una frase que no cayó nada bien en el entorno de Alianza Lima al referirse al estadio Alejandro Villanueva, Matute.

El mediocampista de Sporting Cristal habló en RPP y dejó clara su postura antes del decisivo duelo ante Carabobo FC por la Copa Libertadores. “Daría mi sueldo a ojo cerrado por poner luz y poder jugar la Libertadores en el Gallardo, pero no tenemos inconveniente de jugar en Matute. La cancha está en buen estado y no hay problema con eso”, señaló.

Las palabras del volante celeste generaron ruido porque reflejan la tranquilidad con la que el plantel rimense afronta jugar en la casa de su clásico rival. Para muchos hinchas de Alianza Lima, escuchar que un jugador de Sporting Cristal se siente cómodo en Matute no deja de ser una provocación en la previa de un partido internacional.

El choque es clave. Cristal llegará con ventaja luego de imponerse 1-0 en el partido de ida disputado en Venezuela, resultado que lo deja bien posicionado para cerrar la serie en Lima y avanzar a la siguiente ronda del torneo continental.

‘Canchita’ habló sobre Matute. (Foto: X)

Sporting Cristal vs. Carabobo por la Copa Libertadores

La revancha entre Sporting Cristal vs. Carabobo se disputará el miércoles 11 de marzo desde las 5:00 PM en el estadio Alejandro Villanueva. El ganador de la llave accederá a la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que el perdedor deberá conformarse con disputar la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Con este escenario, el ambiente empieza a calentarse incluso antes del pitazo inicial. Y con declaraciones como las de ‘Canchita’, el duelo entre Sporting Cristal y Carabobo FC promete jugarse con una presión extra en Matute.

Cristal jugando ante Carabobo en Venezuela por la Libertadores. (Foto: Sporting Cristal)

¿En qué canal y a qué hora juega Sporting Cristal vs. Carabobo por la Copa Libertadores?

El partido entre Sporting Cristal vs. Carabobo se podrá ver en vivo y en directo desde las 5:00 PM de este miércoles 11 de marzo en la señal oficial de ESPN y también por Disney+ en tu celular. De igual modo, también tendrás todos los detalles en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

¿Qué resultado necesita Sporting Cristal para pasar a fase de grupos de la Copa Libertadores?

Para ingresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, Sporting Cristal solo debe empatar o ganar a Carabobo y tendrá asegurada su presencia. Mientras que si pierde por un gol habrán penales y si cae por dos goles o más, será eliminado y disputará la Copa Sudamericana.

Datos claves

Christofer Gonzales prefiere jugar en el Alberto Gallardo pese a la localía en Matute.

Sporting Cristal venció 1-0 a Carabobo FC en el partido de ida en Venezuela.

El partido de vuelta será el miércoles 11 de marzo a las 5:00 PM.

