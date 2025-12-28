Es tendencia:
La ventaja que viene sacando 2 de Mayo a diferencia de Alianza Lima de cara a la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026

Pensando en el duelo por Copa Libertadores, 2 de Mayo empieza a ganar terreno frente a Alianza Lima y ya sueñan con la clasificación.

Por Renato Pérez

Jugadores de 2 de Mayo celebrando.
Alianza Lima y 2 de Mayo serán de los primeros equipos que se presenten en la próxima edición de la Copa Libertadores. Lo más llamativo en estos momentos es que el equipo paraguayo, sabiendo de sus condiciones y de que no tienen tiempo que perder, vendrían sacando una importante ventaja a diferencia de lo que hoy en día está sucediendo en la interna del equipo blanquiazul.

Fuente: 2 de Mayo.
¿De qué se trata esta situación? Resulta que 2 de Mayo ya empezó con sus trabajos de pretemporada y no esperaron que termine el año 2025 para recién tomar acciones de lo que se les viene muy pronto. Antes de navidad, el 22 de diciembre para ser más específicos, los jugadores del equipo guaraní marcaron presencia en su centro de entrenamiento y ahora se alistan con todo.

Fuente: @Club2deMayo

En cuanto a la situación de Alianza Lima, se sabe que los jugadores todavía están de vacaciones y que la pretemporada estaría programada para la primera semana del mes de enero. En resumen, estos días de trabajo que sostiene 2 de Mayo podrían ser claves de cara a los duelos de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, lo cual claramente es el primer gran objetivo de ambas escuadras.

Las novedades en Alianza Lima y 2 de Mayo pensando en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima viene anunciando varios refuerzos para la temporada 2026 y pensando también en el duelo frente a 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores. Jugadores como Jairo Vélez, Luis Ramos, Alejandro Duarte, Cristian Carbajal y D’Alessandro Montenegro fueron confirmados. Además del arribo de Pablo Guede como entrenador, se espera la llegada de Federico Girotti.

Fuente: Alianza Lima.

En el caso de 2 de Mayo, durante las últimas horas se pudo conocer que ficharon a Víctor Dávalos, experimentado lateral de 34 años que se suma para reforzar la línea defensiva, y Pedro del Valle, delantero que llega proveniente de la Serie B del Brasileirao. De esta manera, los guaraníes también se alistan para la llave del torneo continental que sin duda alguna ya empieza a vivirse.

Fuente: 2 de Mayo.

¿Cuándo se jugará la llave entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026?

En el marco de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, Alianza Lima y 2 de Mayo se enfrentarán en encuentros de ida y vuelta. El primero se jugará el 4 de febrero a las 19:30 horas en Paraguay, aunque el recinto deportivo todavía no está confirmado. El partido definitivo está pactado para el 11 de febrero a las 19:30 horas y se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute.

DATOS CLAVES

  • El club 2 de Mayo de Paraguay inició su pretemporada el pasado 22 de diciembre, adelantándose a Alianza Lima.
  • Los jugadores de Alianza Lima se encuentran de vacaciones y tienen programado iniciar trabajos la primera semana de enero.
  • El equipo paraguayo ha reforzado su plantilla con el lateral Víctor Dávalos y el delantero Pedro del Valle.
