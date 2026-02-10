Es tendencia:
Los 5 refuerzos de Alianza Lima para enfrentar a 2 de Mayo por Copa Libertadores en Matute

Alianza Lima va con lo mejor que tiene al partido frente a 2 de Mayo y consiguió 5 refuerzos para seguir en la Copa Libertadores.

Por Bruno Castro

Paolo Guerrero y Federico Girotti.
© Liga 1Paolo Guerrero y Federico Girotti.

Se viene una final tanto para Alianza Lima como para 2 de Mayo. Ambas escuadras se juegan continuar en la Copa Libertadores, por lo que darán el todo por el todo en los 90 minutos que restan disputarse. En el caso de los ‘blanquiazules’ se ha conocido que tendrán un total de 5 refuerzos con los que esperan volver a la senda de la victoria a nivel continental.

En este caso, Pablo Guede va a tener a sus mejores jugadores para poder enfrentar este complicado duelo. Recupera a 5 futbolistas que estaban en duda, pero con los que ya se sabe que va a poder contar, pues han sido considerados en la nómina final para poder disputar este importante duelo.

Se trata de 5 futbolistas que estaban en dudas por lesiones, pero ya están aptos para jugar. Estos son: Luis Ramos, Luis Advíncula, Fernando Gaibor, Josué Estrada y Christian Carbajal. Probablemente 3 o 4 de ellos puedan llegar a ser titular en el próximo partido, así que serán de gran ayuda para el entrenador en busca de tener opciones para afrontar este duelo que no va a ser para nada sencillo.

Puede ser una imagen de fútbol, fútbol y texto
Luis Advíncula contra Comerciantes Unidos (Foto: Liga 1).
Con el ‘Rayo’ recupera a un jugador que puede ser peligroso tanto en área propia como en área rival. Esto gracias a su velocidad, así como también experiencia y remate de media distancia. Con Ramos tiene un jugador con gol, las veces que ha ingresado ha demostrado ser peligroso para las defensas rivales. Mientras que con el ecuatoriano, gana un jugador que puede tener la pelota, generar fútbol y ser alguien con quien apoyarse.

Alianza Lima no puede equivocarse o serán eliminados

Este encuentro es vital para Alianza Lima, que necesita tener mucho cuidado para poder afrontarlo. Esto debido a que no solo necesitan ganar, sino que deben hacerlo por varios goles para poder asegurar el resultado. Algo que seguramente generará mucha ansiedad en el equipo, pensar en hacer el segundo antes que el primero podría pasarles factura.

Pronósticos Alianza Lima vs 2 de Mayo: Paolo Guerrero lidera las cuotas para la remontada en la Copa Libertadores

ver también

En el juego contra Comerciantes Unidos se vio a un equipo de Alianza Lima muy bien parado. Generando oportunidades por montón, pero su gran problema es la definición, algo que necesitan mejorar si es que desean seguir con vida en este certamen internacional. Ya que acá los errores si se pagan caros.

Puede ser una imagen de fútbol, fútbol y texto
Paolo Guerrero celebrando (Foto: Liga 1).

Recordar que en este caso, los ‘blanquiazules’ necesitan al menos ganar por 2 goles para poder acceder a la siguiente fase. En cambio, si solo gana por 1 tanto, esto los mandará a definir el partido mediante la vía de los penales.

Datos Claves

  • El entrenador Pablo Guede recuperó a cinco futbolistas lesionados para el duelo de vuelta.
  • Luis Advíncula y Luis Ramos integran la nómina final de convocados de Alianza Lima.
  • El club peruano requiere ganar por dos goles de diferencia para clasificar directamente.
bruno castro
Bruno Castro
