Dónde ver EN VIVO Junior vs. Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026: canales de TV y streaming online

Los 'celestes' disputarán un duelo decisivo ante el elenco colombiano por el torneo Conmebol, con la obligación de sumar de a tres.

La Copa Libertadores 2026 entra en una semana decisiva y uno de los encuentros más atractivos será el choque entre Sporting Cristal y Junior por la quinta fecha del Grupo F.

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El conjunto ‘celeste’ llega con la obligación de conseguir un resultado positivo para seguir en la pelea por la clasificación y mantener intactas sus aspiraciones en el torneo continental.

Además, parte con ventaja para este compromiso, pues tendrá al frente al colero del grupo y buscará repetir el triunfo que consiguió en condición de local. A continuación, revisa qué canal será el encargado de transmitir este importante encuentro.

¿Dónde ver EN VIVO Sporting Cristal vs Junior?

El encuentro entre Sporting Cristal y Junior por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se podrá ver en toda Sudamérica a través de la cadena internacional ESPN. Además, estará disponible vía streaming en la plataforma Disney+ en su plan Premium.

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Argentina: Disney+ / Fox Sports

Bolivia: ESPN / Disney+

Brasil: ESPN2 / Disney+

Chile: ESPN2 / Disney+

Colombia: ESPN / Disney+

Ecuador: ESPN / Disney+

Paraguay: ESPN / Disney+

Perú: ESPN / Disney+

Uruguay: ESPN / Disney+ Premium Argentina

Venezuela: ESPN / Disney+

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior?

Sporting Cristal y Junior se volverán a ver las caras hoy, miércoles 20 de mayo, por la quinta jornada de la Copa Libertadores 2026. El compromiso está programado para disputarse desde las 21:00 horas de Perú.

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Costa Rica, México: 20:00 horas

Colombia, Ecuador: 21:00 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 21:00 horas

Bolivia, Venezuela: 22:00 horas

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 23:00 horas

España: 4.00 a. m. (jueves 21/05)

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Noche de Copa 🏆

🔜 Junior 🇨🇴⚽️#FuerzaCristal pic.twitter.com/mCXYx1aqxl — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) May 20, 2026

¿Cómo llegan ambos equipos?

Sporting Cristal afronta un compromiso clave en la Copa Libertadores 2026. Aunque viene de caer 2-0 frente a Palmeiras en la fecha anterior, el cuadro ‘rimense’ aún mantiene opciones de avanzar a los octavos de final.

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En tanto, Junior ocupa el último lugar del grupo y ya no tiene chances de clasificar, aunque todavía pelea por alcanzar el tercer puesto y acceder a la Copa Sudamericana.

Posibles alineaciones de ambos equipos

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Martín Távara, Yoshimar Yotún; Santiago González, Maxloren Castro; Luis Iberico e Irven Ávila.

Junior: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Daniel Rivera, Jermein Peña, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Fabian Ángel; Bryan Castrillón, Cristian Barrios, Jannenson Sarmiento y Guillermo Paiza.

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DATOS CLAVES

Sporting Cristal y Junior se enfrentan hoy, 20 de mayo, a las 21:00 horas por la Copa Libertadores.

El partido será transmitido en vivo para toda Sudamérica a través de ESPN y por la plataforma Disney+.

El club celeste llega tras caer ante Palmeiras, mientras que el cuadro colombiano es el colero del grupo.