Zé Ricardo no podrá contar con futbolistas claves y titulares en el duelo de esta noche ante Junior en la ciudad de Cartagena. A continuación, conoce los detalles.

Sporting Cristal afrontará uno de los partidos más importantes en lo que va de la presente temporada 2026. Con chances de clasificación a octavos de final, los celestes visitarán a Junior por la fecha 5 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 y el objetivo de la victoria está clarísimo. Ahora, no la tendrán nada fácil y peor aún con sensibles ausencias que ni siquiera viajaron a Cartagena.

Publicidad

Fuente: Sporting Cristal.

Estamos hablando de que Miguel Araujo y Santiago González, dos jugadores claves en el esquema del profesor Zé Ricardo y que en cualquier otra circunstancia serían titulares a como de lugar, no podrán disputar el encuentro de esta noche frente a Junior. Es más, ninguno forma parte de la lista de convocados de Sporting Cristal, así que tampoco podrán ser opciones de recambio.

¿Qué fue lo que sucedió? Por el momento no existe un comunicado oficial de Sporting Cristal, aunque a través de una información del periodista Jean Martin Dueñas pudimos conocer que ni Miguel Araujo ni Santiago González viajaron a la ciudad de Cartagena para el duelo ante Junior. Incluso, quien también parece estar lesionado es Luis Iberico al no ser parte de la nómina rimense.

Publicidad

Araujo, Iberico y González no viajan con Sporting Cristal a Colombia para duelo ante Junior. El técnico Ze Ricardo probó con línea de 3 en defensa durante la última práctica. @RPPDeportes



📸SC – @amelgarejob pic.twitter.com/2qAUaiPxUv — Jean Martin Dueñas (@JeanMartinD) May 19, 2026

Miguel Araujo viene padeciendo una fascitis plantar que no le permite competir con la regularidad que quisiera. Santiago González salió sentido del duelo ante Palmeiras en Matute y luego se perdió los partidos contra Alianza Lima y FC Cajamarca. Finalmente, Luis Iberico no terminó el encuentro en el Estadio Héroes de San Ramón el pasado fin de semana y por ello es que se estima un resguardo especial por parte del comando técnico de Sporting Cristal.

¿A qué hora juegan Junior vs. Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026?

20:00 | México, Guatemala, Honduras y Costa Rica

21:00 | Perú, Colombia y Ecuador

22:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos

23:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

04:00 | España (21/05)

Publicidad

¿Dónde ver el duelo Junior vs. Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026?

Argentina | Fox Sports 2 y Disney+

Chile | ESPN 2 y Disney+

Resto de Sudamérica | ESPN y Disney+

México y Centroamérica | Disney+

Estados Unidos | beiN Sports

Así se mueve la tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

DATOS CLAVES

Miguel Araujo , Santiago González y Luis Iberico son bajas confirmadas por lesión y no viajaron con el plantel de Sporting Cristal .

, y son bajas confirmadas por lesión y no viajaron con el plantel de . El equipo dirigido por Zé Ricardo se medirá ante Junior en Cartagena por la fecha 5 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 .

se medirá ante en Cartagena por la fecha 5 del Grupo F de la . El encuentro internacional se disputará esta noche a las 21:00 horas (hora peruana) y contará con la transmisión de ESPN y Disney+ Premium.