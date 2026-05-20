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Copa Libertadores

Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2026: así va Cusco tras caer con Medellín

Cusco FC se enfrentó a Independiente Medellín y así terminó el grupo A tras disputarse la fecha número 5 de la Copa Libertadores.

Cusco vs Independiente Medellín.
© Cusco FCCusco vs Independiente Medellín.

La fase de grupos de la Copa Libertadores está llegando a su final, se disputó la fecha número 5 en el grupo A y tan solo falta una jornada para completar las 6. En este caso se completaron 2 buenos encuentros con goles que dejaron un poco más definido el futuro de este grupo.

El primero en jugar fue el conjunto de Flamengo ante Estudiantes en Río de Janeiro. Este encuentro tan solo tuvo 1 gol, fue de Pedro a los 64 minutos del segundo tiempo. Con este triunfo el cuadro brasileño asegura su pase a la siguiente fase de la Copa.

Por otro lado, el cuadro de Cusco FC terminó perdiendo ante el elenco de Independiente Medellín. En un partido que el cuadro local dominó, las situaciones de gol no fueron bien ejecutadas. Lo cual hizo que al final el duelo termine con un marcador de 2-3.

Así va la tabla del grupo A de la Copa Libertadores

#EquipoPJPGPEPPDGPTS
1Flamengo4310+610
2Medellín4211-17
3Estudiantes513106
4Cusco FC5014-51

Así se jugará la fecha número 6 de la Copa Libertadores en el grupo A

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Así es como se jugará la fecha número 6 del grupo A de la Copa Libertadores.

  • Flamengo vs Cusco FC | Martes 26 de mayo | 19:30 horas
  • Estudiantes vs Medellín | Martes 26 de mayo | 19:30 horas

Datos Claves

  • El delantero Pedro anotó a los 64 minutos la victoria de Flamengo sobre Estudiantes.
  • Cusco FC perdió 2-3 frente a Independiente Medellín por la quinta fecha del torneo.
  • El partido entre Flamengo y Cusco FC se disputará el martes 26 de mayo.
Bruno Castro
Bruno Castro
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