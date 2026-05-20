Ignacio Buse sigue a paso firme en el ATP 500 de Hamburgo tras su victoria ante Mensik. Se metió en el Top 50. Enfrentará en cuartos de final a Ugo Humbert.

Ignacio Buse sigue demostrando su buen momento en el ATP 500 de Hamburgo. Este miércoles 20 de mayo le ganó al checo Jakub Mensik, actual número 28 del mundo, en dos sets, por los octavos de final del certamen alemán. Ahora, jugará en cuartos ante el francés Ugo Humbert (34º).

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Una nueva gran demostración de tenis de la raqueta número uno del Perú. Luego de vencer con contundencia a Flavio Cobolli (12º) en la primera ronda del cuadro principal, venció este miércoles a Mensik por 6-0 y 6-3 en un partido que duró solo 1 hora y 13 minutos.

Buse hizo un trabajo sólido de principio a fin. Fue efectivo en el primer saque, con confianza en el fondo de la cancha y aprovechó los fallos que tuvo el checo, visiblemente frustrado desde el primer parcial. En el segundo, la historia fue un poco más pareja, pero nuevamente, el limeño marcó diferencias.

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El ‘Colo’, ahora, espera en los cuartos de final por el francés Ugo Humbert, quien tuvo que batallar fuerte para llegar a esta instancia. Es que venció en tres sets (6-3, 3-6 y 7-6) al ruso Karen Khachanov en un partido que duró 2 horas y 37 minutos.

Ignacio Buse gana dinero importante y se mete en el Top 50 del ranking ATP

El triunfo de Ignacio Buse ante Jakub Mensik le significa un premio relevante en dinero, pero también la confirmación de que tendrá un ascenso fuerte en el ranking ATP. En todo caso, todo puede aumentar si logra vencer a Ugo Humbert.

Por lo pronto, en cuanto a dinero, según la ATP, Buse se aseguró una ganancia de 60 mil 810 euros. En tanto, al ganar 100 puntos para el ranking, subirá al puesto 45 del mundo, es decir, un ascenso de 12 posiciones. De esta forma, se metería por primera vez en su carrera en el Top 50.

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Así, el peruano se asegura el mejor ranking de su carrera justo en la semana en que jugará por primera vez el cuadro principal de Roland Garros. Cabe recordar que en 2025 perdió en la primera ronda de la qualy ante el alemán Yannick Hanfmann (6-2, 4-6 y 6-3).

¿Cuándo se juega el partido Ignacio Buse vs. Ugo Humbert?

El partido entre Ignacio Buse y Ugo Humbert, por los cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo, se jugará este jueves 21 de mayo. El horario del encuentro lo confirmará la organización al final de esta jornada.

¿Dónde ver EN VIVO Ignacio Buse vs. Ugo Humbert?

El partido Ignacio Buse vs. Ugo Humbert contará con transmisión en vivo de las plataformas Disney+ Premium y Tennis TV.

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