Hernán Barcos no continuará en FC Cajamarca, por una reunión con equipo grande de Liga 1 se habría dado lugar. Entérate los detalles de esto.

El mercado de pases del fútbol peruano se sacude de forma inesperada de cara al Torneo Clausura 2026. Una de las noticias más impactantes de las últimas horas confirma que Hernán Barcos no continuará en el FC Cajamarca.

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Este escenario abre la posibilidad de un sorpresivo regreso a Lima para el experimentado delantero. Los rumores de un fuerte remezón dentro de la Liga 1 apuntan a un interés concreto por parte de un club gigante.

La reunión entre Hernán Barcos y Sporting Cristal

Según reveló el periodista Carlos Panez en el programa Exitosa Deportes, el atacante histórico ya habría iniciado conversaciones formales. El ‘Pirata’ sostuvo una reunión clave con Joel Raffo, actual presidente de Sporting Cristal.

Hernán Barcos antes jugó en Alianza Lima. (Foto: X).

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El objetivo principal de este acercamiento es sellar su incorporación al cuadro del Rímac a mitad de año. La directiva busca de forma urgente un referente de área que aporte jerarquía y goles para el segundo torneo del año.

¿Por qué se rechaza el fichaje de Hernán Barcos?

Sin embargo, la interna del conjunto bajopontino no habría recibido de buena manera la noticia de esta posible contratación. El vestuario de Sporting Cristal se opondría firmemente a que se concrete la llegada del delantero a La Florida.

El motivo de este rechazo, según el trascendido periodístico, se debe estrictamente al perfil del jugador fuera de las canchas. El plantel argumenta que es un futbolista que suele mantener una relación demasiado estrecha con los altos mandos y dirigentes.

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Sporting Cristal busca salvarse de la zona de descenso

Esta polémica negociación sale a la luz en un contexto sumamente crítico e inusual para la institución rimense. Sporting Cristal marcha actualmente en la zona de descenso de la Liga 1 y necesita reaccionar de inmediato.

La directiva ve en el veterano goleador una pieza con la experiencia necesaria para revertir esta dura crisis deportiva. Queda por ver si el peso de la dirigencia celeste terminará imponiéndose ante la dura resistencia de su propio vestuario.

🔴🔵 #ExitosaDeportes⚽⚽ | El periodista de Exitosa Deportes Carlos Panez señaló que hay un trascendido que indica que Hernán Barcos se habría reunido con Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, para llegar a mitad de año. Precisó que el mismo rumor menciona que el plantel… pic.twitter.com/EnMtE86cFJ — Exitosa Noticias (@exitosape) May 19, 2026

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