¡Atención Sporting Cristal! Así llega Junior al duelo por la fecha 5 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal visitará a Junior en Colombia por una fecha más de la Copa Libertadores 2026, así que a continuación veremos cómo viene el 'Tiburón'.

Sporting Cristal se alista para disputar una nueva jornada de la Copa Libertadores 2026. En el marco de la fecha 5 del Grupo F, los celestes visitarán a Junior en el Estadio Olímpico Jaime Morón de Cartagena en lo que será uno de los encuentros más interesantes de la zona. Si bien los locales tienen pocas chances de lograr una clasificación, veremos cómo es que llegan a este partido.

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Fuente: Conmebol Libertadores.

Si hablamos de la Liga Colombiana como tal, Junior quedó segundo en la tabla de posiciones con 35 puntos obtenidos en 19 fechas disputadas. Tan solo por debajo del líder Atlético Nacional que logró 40 puntos en la misma cantidad de partidos, los liderados técnicamente por Alfredo Arias vienen de igualar 1-1 frente a Santa Fe en condición de visita por la semifinal de ida del campeonato.

¡Santa Fe y Junior empataron 1-1 en la ida de las semifinales de #LALIGAxWIN! 🦁⚽🦈🔥



👉Con un autogol de Iván Scarpeta a favor del 'Tiburón' y un gol de penal de Hugo Rodallega para el 'León' la serie queda abierta. pic.twitter.com/DRaeyVmpvj — Win Sports (@WinSportsTV) May 17, 2026

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La historia de Junior en el Grupo F de la Copa Libertadores 2026 sí es más complicada. Los ‘Tiburones’ tan solo han sumado 1 punto de 12 posibles en 4 jornadas jugadas hasta el momento. Con 1 gol anotado y 5 en contra, están en la última posición y las chances de clasificación a octavos de final es complicada, a menos de que a partir de ahora el objetivo sea quedar en Copa Sudamericana.

En resumen, Junior no la tiene para sencilla en el encuentro que se le viene frente a Sporting Cristal. Por más que juegan en condición de local y que el equipo rimense realmente esté padeciendo en la Liga 1, sabemos que en el ámbito internacional han demostrado un mejor nivel y por ende es que viajarán a Colombia con toda la intención de ganar para soñar con la clasificación.

Día, hora y dónde ver el duelo Junior vs. Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026

Por la fecha 5 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026, Junior y Sporting Cristal se verán las caras el próximo miércoles 20 de mayo a las 21:00 horas en el Estadio Olímpico Jaime Morón ubicado en la ciudad de Cartagena. Con el objetivo de la victoria, el equipo colombiano buscará ser protagonista a como de lugar; mientras que los celestes harán lo propio para lograr la clasificación.

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En cuanto a la transmisión del encuentro, las plataformas de ESPN y Disney+ serán las encargadas de difundir lo que vaya a pasar entre Junior y Sporting Cristal. Además, por medio de Bolavip Perú podrás seguir todas las incidencias del mismo gracias al clásico minuto a minuto que sin duda alguna estará plagado de diversas emociones por lo que se juegan ambos equipos.

Fuente: Sporting Cristal.

DATOS CLAVES

Sporting Cristal visitará a Junior este miércoles 20 de mayo a las 21:00 horas.

visitará a este miércoles a las 21:00 horas. El equipo colombiano, dirigido por Alfredo Arias , se ubica último con solo 1 punto .

, se ubica último con solo . El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Jaime Morón de la ciudad de Cartagena.