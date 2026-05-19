Tabla de posiciones del grupo de Universitario en la Copa Libertadores tras el Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima

Coquimbo Unido derrotó por 3-0 al Deportes Tolima, por la Copa Libertadores 2026. Así quedó el Grupo B, donde está Universitario de Deportes.

La quinta jornada del Grupo B de la Copa Libertadores 2026 arrancó con un resultado contundente que altera los planes de Universitario de Deportes. Coquimbo Unido derrotó 3-0 a Deportes Tolima en Chile, un marcador definitivo que mete máxima presión al cuadro crema de cara a su presentación de mañana.

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El equipo de Hernán Caputto construyó su victoria gracias a las anotaciones de Manuel Fernández al minuto 26, Cristián Zavala en el cierre del primer tiempo (45+3′) y Nicolás Johansen para sentenciar la goleada al minuto 59. Este movimiento directo en las estadísticas obliga al equipo peruano a buscar un resultado positivo en territorio internacional.

Así queda conformada la tabla de posiciones oficial del Grupo B tras el pitazo final en territorio chileno:

Pos. Equipo PJ PG PE PP DG PTS 1 Coquimbo Unido 5 3 1 1 +3 10 2 Deportes Tolima 5 2 1 2 +1 7 3 Universitario 4 1 1 2 -1 4 4 Nacional 4 1 1 2 -3 4

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Detalles del partido de Universitario ante Nacional en Uruguay

El encuentro entre Universitario de Deportes y Nacional de Uruguay se jugará este miércoles 20 de mayo en la ciudad de Montevideo. Ambas escuadras llegan empatadas con 4 puntos, lo que convierte este compromiso en una auténtica final por la supervivencia en el torneo continental.

El árbitro argentino Darío Herrera será el encargado de impartir justicia en una cancha sumamente complicada para los equipos peruanos. El cuadro estudiantil buscará apoyarse en su diferencia de goles favorable (-1 frente al -3 de los uruguayos) para manejar los hilos del encuentro.

Repasa los horarios oficiales y las señales de televisión confirmadas para seguir el partido de Universitario vs. Nacional en vivo mañana:

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Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 5:00 p. m.

Hora en Chile, Bolivia y Venezuela: 6:00 p. m.

Hora en Uruguay, Argentina y Brasil: 7:00 p. m.

Escenario: Estadio Gran Parque Central (Montevideo)

Canal de TV: ESPN

Streaming: Disney+

Una victoria o incluso un empate en Montevideo mañana mantendrá a Universitario con amplias opciones de avanzar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Todo se terminaría de definir en la última jornada de la fase de grupos cuando reciban a Deportes Tolima en el Estadio Monumental de Lima.

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