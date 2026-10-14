Alineaciones de Atletico Mineiro y Montevideo City por la Copa Sudamericana: formaciones confirmadas

Se viene Atletico Mineiro vs. Montevideo City este miércoles 14 de octubre desde las 17:00 hora de Perú por la Copa Sudamericana: repasa las alineaciones confirmadas y las novedades de ambos.
Cómo llegan Atletico Mineiro y Montevideo City
Atletico Mineiro viene de ganarle 4-2 a Santos y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Montevideo City viene de ganarle 3-0 a Cienciano y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Atletico Mineiro y Montevideo City
Atletico Mineiro (4-2-3-1): Gabriel Delfim, Alan Franco, Renan Lodi, Kevin Castaño, Vitão, Lyanco, Tomás Cuello, Maycon, Reinier, Victor Hugo, Bernard. DT: Eduardo Domínguez.
Montevideo City (5-4-1): Franco Torgnascioli, Eduardo Agüero, Facundo Silvera, Gary Kagelmacher, Kevin Silva, Brian Gutiérrez, Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Salomón Rodríguez, Gonzalo Montes, Esteban Obregón. DT: Marcelo Méndez.
Suplentes de Atletico Mineiro: Thiago Borbas, Léo Duarte, Mamady Cissé, Vitor Hugo, Alexsander, Alan Minda, Natanael, Kauã Pascini, Dudu, Robert, Ángelo Preciado, Igor Gomes.
Suplentes de Montevideo City: Luka Andrade, Ezequiel Busquets, Sebastián Cáceres, Lucas Duré, Diogo Guzmán, Ramiro Lecchini, Ignacio Molina, Nicolás Pérez, Juan Quintana, Gastón Rodríguez, José Tarán, Alexander da Silva.
La previa de Atletico Mineiro y Montevideo City: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 14 de octubre
- Hora: 17:00 (hora de Perú)
- Próximo partido de Atletico Mineiro: vs. Montevideo City, miércoles 21 de octubre
- Próximo partido de Montevideo City: vs. Atletico Mineiro, miércoles 21 de octubre