Alineaciones de Montevideo City y Atletico Mineiro por la Copa Sudamericana: formaciones confirmadas

Montevideo City y Atletico Mineiro se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la Copa Sudamericana. Las formaciones confirmadas de los dos equipos.

Montevideo City recibe a Atletico Mineiro este miércoles 21 de octubre desde las 17:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a las semifinales de la Copa Sudamericana. Montevideo City viene de caer 0-3 ante Atletico Mineiro y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Atletico Mineiro viene de ganarle 3-0 a Montevideo City y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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