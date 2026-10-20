Boca clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2026 y rompió tres rachas negativas en Brasil

Boca Juniors le ganó a Vasco da Gama e hizo historia al pasar a la final de la Copa Sudamericana 2026. Gracias a este triunfo, rompió varios maleficios.

Boca Juniors levantó el 0-1 que sufrió en la ida y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2026. Le ganó 3-1 a Vasco da Gama en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. El ‘Xeneize’ logró lo que parecía difícil y rompió varias rachas negativas que tenía en Brasil.

Publicidad

Los goles de Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes permitieron al conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena ganar la serie ante Vasco da Gama por 3-2. Así, espera en la final de la Copa Sudamericana 2026 por Atlético Mineiro o Montevideo City Torque (el club brasileño ganó 3-0 como local en la ida).

Las rachas negativas que rompió Boca

PRIMER TRIUNFO TRAS 11 PARTIDOS EN BRASIL

Este éxito de Boca en Brasil le permitió cortar con varias rachas negativas. La primera de ellas es que volvió a ganar por competencias internacionales en ese país tras 11 partidos, ya que la última vez había sido el 2 de diciembre de 2020 ante Inter de Porto Alegre (0-1) con gol de Carlos Tevez. A continuación, el detalle de los malos resultados de Boca en Brasil desde entonces:

Publicidad

FECHA TORNEO RONDA PARTIDO RESULTADO 13/01/2021 Libertadores 2020 Semifinal (Vuelta) Santos 3 – 0 Boca Derrota 11/05/2021 Libertadores 2021 Fase de grupos Santos 1 – 0 Boca Derrota 20/07/2021 Libertadores 2021 Octavos de final (Vuelta) Atlético Mineiro 0 – 0 Boca Empate (Perdió por penales 3-1) 26/04/2022 Libertadores 2022 Fase de grupos Corinthians 2 – 0 Boca Derrota 26/06/2022 Libertadores 2022 Octavos de final (Ida) Corinthians 0 – 0 Boca Empate 05/10/2023 Libertadores 2023 Semifinal (Vuelta) Palmeiras 1 – 1 Boca Empate (Ganó por penales 4-2) 04/11/2023 Libertadores 2023 Final Fluminense 2 – 1 Boca Derrota 25/04/2024 Sudamericana 2024 Fase de grupos Fortaleza 4 – 2 Boca Derrota 22/08/2024 Sudamericana 2024 Octavos de final (Vuelta) Cruzeiro 2 – 1 Boca Derrota (Perdió por penales 5-4) 28/04/2026 Libertadores 2026 Fase de grupos Cruzeiro 1 – 0 Boca Derrota 15/09/2026 Sudamericana 2026 Cuartos de final (Vuelta) São Paulo 1 – 1 Boca Empate

PRIMER TRIUNFO DE BOCA EN BRASIL POR COPA SUDAMERICANA

La segunda racha negativa que rompió Boca tiene que ver con su participación histórica en la Copa Sudamericana. Es que había jugado siete partidos en esta competencia en Brasil, pero nunca había ganado: tuvo dos empates y cinco derrotas. A continuación, el detalle:

FECHA RONDA PARTIDO RESULTADO 01/12/2004 Semifinal Internacional 0 – 0 Boca Juniors Empate 19/10/2005 Cuartos de final Internacional 1 – 0 Boca Juniors Derrota 26/09/2007 Octavos de final São Paulo 1 – 0 Boca Juniors Derrota 22/10/2008 Cuartos de final Internacional 2 – 0 Boca Juniors Derrota 25/04/2024 Fase de grupos Fortaleza 4 – 2 Boca Juniors Derrota 22/08/2024 Octavos de final Cruzeiro 2 – 1 Boca Juniors Derrota (Perdió por penales) 15/09/2026 Cuartos de final São Paulo 1 – 1 Boca Juniors Empate

Publicidad

PRIMERA CLASIFICACIÓN PARA UN CLUB ARGENTINO HABIENDO PERDIDO LA IDA COMO LOCAL ANTE UN BRASILEÑO

Por último, el ‘Xeneize’ también cortó una mala racha para Argentina. Es que en la historia de la Sudamericana, ningún equipo argentino había logrado revertir una serie ante un equipo brasileño habiendo perdido en la ida como local. Anteriormente, en cinco ocasiones, el club brasileño siempre se clasificó habiendo ganado en Argentina en la ida, según contó MisterChip en su cuenta de X (@2010MisterChip).

AÑO RONDA SERIE/EQUIPOS IDA (EN ARGENTINA) VUELTA (EN BRASIL) 2005 Octavos de final Rosario Central vs. Internacional Perdió 0-1 Empató 1-1 2006 Octavos de final River Plate vs. At. Paranaense Perdió 0-1 Empató 2-2 2008 Final Estudiantes de La Plata vs. Internacional Perdió 0-1 Empató 1-1 (Ganó 1-0 en los 90′, empate en alargue) 2021 Cuartos de final Rosario Central vs. Red Bull Bragantino Perdió 3-4 Perdió 0-1 2023 Playoffs Patronato vs. Botafogo Perdió 0-2 Empató 1-1

DATOS CLAVE

Boca Juniors 3-1 Vasco : clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2026.

: clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2026. 11 partidos sin ganar : volvió a triunfar en Brasil desde diciembre de 2020.

: volvió a triunfar en Brasil desde diciembre de 2020. Primer club argentino: avanzó en Sudamericana tras perder la ida local ante brasileños.