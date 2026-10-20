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Copa Sudamericana

Boca clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2026 y rompió tres rachas negativas en Brasil

Boca Juniors le ganó a Vasco da Gama e hizo historia al pasar a la final de la Copa Sudamericana 2026. Gracias a este triunfo, rompió varios maleficios.

Boca festejó en Brasil y está en la final de la Copa Sudamericana 2026.
© Getty ImagesBoca festejó en Brasil y está en la final de la Copa Sudamericana 2026.

Boca Juniors levantó el 0-1 que sufrió en la ida y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2026. Le ganó 3-1 a Vasco da Gama en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. El ‘Xeneize’ logró lo que parecía difícil y rompió varias rachas negativas que tenía en Brasil.

Los goles de Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes permitieron al conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena ganar la serie ante Vasco da Gama por 3-2. Así, espera en la final de la Copa Sudamericana 2026 por Atlético Mineiro o Montevideo City Torque (el club brasileño ganó 3-0 como local en la ida).

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Las rachas negativas que rompió Boca

PRIMER TRIUNFO TRAS 11 PARTIDOS EN BRASIL

Este éxito de Boca en Brasil le permitió cortar con varias rachas negativas. La primera de ellas es que volvió a ganar por competencias internacionales en ese país tras 11 partidos, ya que la última vez había sido el 2 de diciembre de 2020 ante Inter de Porto Alegre (0-1) con gol de Carlos Tevez. A continuación, el detalle de los malos resultados de Boca en Brasil desde entonces:

FECHATORNEORONDAPARTIDORESULTADO
13/01/2021Libertadores 2020Semifinal (Vuelta)Santos 3 – 0 BocaDerrota
11/05/2021Libertadores 2021Fase de gruposSantos 1 – 0 BocaDerrota
20/07/2021Libertadores 2021Octavos de final (Vuelta)Atlético Mineiro 0 – 0 BocaEmpate (Perdió por penales 3-1)
26/04/2022Libertadores 2022Fase de gruposCorinthians 2 – 0 BocaDerrota
26/06/2022Libertadores 2022Octavos de final (Ida)Corinthians 0 – 0 BocaEmpate
05/10/2023Libertadores 2023Semifinal (Vuelta)Palmeiras 1 – 1 BocaEmpate (Ganó por penales 4-2)
04/11/2023Libertadores 2023FinalFluminense 2 – 1 BocaDerrota
25/04/2024Sudamericana 2024Fase de gruposFortaleza 4 – 2 BocaDerrota
22/08/2024Sudamericana 2024Octavos de final (Vuelta)Cruzeiro 2 – 1 BocaDerrota (Perdió por penales 5-4)
28/04/2026Libertadores 2026Fase de gruposCruzeiro 1 – 0 BocaDerrota
15/09/2026Sudamericana 2026Cuartos de final (Vuelta)São Paulo 1 – 1 BocaEmpate
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PRIMER TRIUNFO DE BOCA EN BRASIL POR COPA SUDAMERICANA

La segunda racha negativa que rompió Boca tiene que ver con su participación histórica en la Copa Sudamericana. Es que había jugado siete partidos en esta competencia en Brasil, pero nunca había ganado: tuvo dos empates y cinco derrotas. A continuación, el detalle:

FECHARONDAPARTIDORESULTADO
01/12/2004SemifinalInternacional 0 – 0 Boca JuniorsEmpate
19/10/2005Cuartos de finalInternacional 1 – 0 Boca JuniorsDerrota
26/09/2007Octavos de finalSão Paulo 1 – 0 Boca JuniorsDerrota
22/10/2008Cuartos de finalInternacional 2 – 0 Boca JuniorsDerrota
25/04/2024Fase de gruposFortaleza 4 – 2 Boca JuniorsDerrota
22/08/2024Octavos de finalCruzeiro 2 – 1 Boca JuniorsDerrota (Perdió por penales)
15/09/2026Cuartos de finalSão Paulo 1 – 1 Boca JuniorsEmpate

PRIMERA CLASIFICACIÓN PARA UN CLUB ARGENTINO HABIENDO PERDIDO LA IDA COMO LOCAL ANTE UN BRASILEÑO

Por último, el ‘Xeneize’ también cortó una mala racha para Argentina. Es que en la historia de la Sudamericana, ningún equipo argentino había logrado revertir una serie ante un equipo brasileño habiendo perdido en la ida como local. Anteriormente, en cinco ocasiones, el club brasileño siempre se clasificó habiendo ganado en Argentina en la ida, según contó MisterChip en su cuenta de X (@2010MisterChip).

AÑORONDASERIE/EQUIPOSIDA (EN ARGENTINA)VUELTA (EN BRASIL)
2005Octavos de finalRosario Central vs. InternacionalPerdió 0-1Empató 1-1
2006Octavos de finalRiver Plate vs. At. ParanaensePerdió 0-1Empató 2-2
2008FinalEstudiantes de La Plata vs. InternacionalPerdió 0-1Empató 1-1 (Ganó 1-0 en los 90′, empate en alargue)
2021Cuartos de finalRosario Central vs. Red Bull BragantinoPerdió 3-4Perdió 0-1
2023PlayoffsPatronato vs. BotafogoPerdió 0-2Empató 1-1

DATOS CLAVE

  • Boca Juniors 3-1 Vasco: clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2026.
  • 11 partidos sin ganar: volvió a triunfar en Brasil desde diciembre de 2020.
  • Primer club argentino: avanzó en Sudamericana tras perder la ida local ante brasileños.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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