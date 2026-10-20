Boca clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2026 y rompió tres rachas negativas en Brasil

Boca Juniors levantó el 0-1 que sufrió en la ida y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2026. Le ganó 3-1 a Vasco da Gama en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. El ‘Xeneize’ logró lo que parecía difícil y rompió varias rachas negativas que tenía en Brasil.
Los goles de Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes permitieron al conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena ganar la serie ante Vasco da Gama por 3-2. Así, espera en la final de la Copa Sudamericana 2026 por Atlético Mineiro o Montevideo City Torque (el club brasileño ganó 3-0 como local en la ida).
Las rachas negativas que rompió Boca
PRIMER TRIUNFO TRAS 11 PARTIDOS EN BRASIL
Este éxito de Boca en Brasil le permitió cortar con varias rachas negativas. La primera de ellas es que volvió a ganar por competencias internacionales en ese país tras 11 partidos, ya que la última vez había sido el 2 de diciembre de 2020 ante Inter de Porto Alegre (0-1) con gol de Carlos Tevez. A continuación, el detalle de los malos resultados de Boca en Brasil desde entonces:
|FECHA
|TORNEO
|RONDA
|PARTIDO
|RESULTADO
|13/01/2021
|Libertadores 2020
|Semifinal (Vuelta)
|Santos 3 – 0 Boca
|Derrota
|11/05/2021
|Libertadores 2021
|Fase de grupos
|Santos 1 – 0 Boca
|Derrota
|20/07/2021
|Libertadores 2021
|Octavos de final (Vuelta)
|Atlético Mineiro 0 – 0 Boca
|Empate (Perdió por penales 3-1)
|26/04/2022
|Libertadores 2022
|Fase de grupos
|Corinthians 2 – 0 Boca
|Derrota
|26/06/2022
|Libertadores 2022
|Octavos de final (Ida)
|Corinthians 0 – 0 Boca
|Empate
|05/10/2023
|Libertadores 2023
|Semifinal (Vuelta)
|Palmeiras 1 – 1 Boca
|Empate (Ganó por penales 4-2)
|04/11/2023
|Libertadores 2023
|Final
|Fluminense 2 – 1 Boca
|Derrota
|25/04/2024
|Sudamericana 2024
|Fase de grupos
|Fortaleza 4 – 2 Boca
|Derrota
|22/08/2024
|Sudamericana 2024
|Octavos de final (Vuelta)
|Cruzeiro 2 – 1 Boca
|Derrota (Perdió por penales 5-4)
|28/04/2026
|Libertadores 2026
|Fase de grupos
|Cruzeiro 1 – 0 Boca
|Derrota
|15/09/2026
|Sudamericana 2026
|Cuartos de final (Vuelta)
|São Paulo 1 – 1 Boca
|Empate
PRIMER TRIUNFO DE BOCA EN BRASIL POR COPA SUDAMERICANA
La segunda racha negativa que rompió Boca tiene que ver con su participación histórica en la Copa Sudamericana. Es que había jugado siete partidos en esta competencia en Brasil, pero nunca había ganado: tuvo dos empates y cinco derrotas. A continuación, el detalle:
|FECHA
|RONDA
|PARTIDO
|RESULTADO
|01/12/2004
|Semifinal
|Internacional 0 – 0 Boca Juniors
|Empate
|19/10/2005
|Cuartos de final
|Internacional 1 – 0 Boca Juniors
|Derrota
|26/09/2007
|Octavos de final
|São Paulo 1 – 0 Boca Juniors
|Derrota
|22/10/2008
|Cuartos de final
|Internacional 2 – 0 Boca Juniors
|Derrota
|25/04/2024
|Fase de grupos
|Fortaleza 4 – 2 Boca Juniors
|Derrota
|22/08/2024
|Octavos de final
|Cruzeiro 2 – 1 Boca Juniors
|Derrota (Perdió por penales)
|15/09/2026
|Cuartos de final
|São Paulo 1 – 1 Boca Juniors
|Empate
PRIMERA CLASIFICACIÓN PARA UN CLUB ARGENTINO HABIENDO PERDIDO LA IDA COMO LOCAL ANTE UN BRASILEÑO
Por último, el ‘Xeneize’ también cortó una mala racha para Argentina. Es que en la historia de la Sudamericana, ningún equipo argentino había logrado revertir una serie ante un equipo brasileño habiendo perdido en la ida como local. Anteriormente, en cinco ocasiones, el club brasileño siempre se clasificó habiendo ganado en Argentina en la ida, según contó MisterChip en su cuenta de X (@2010MisterChip).
|AÑO
|RONDA
|SERIE/EQUIPOS
|IDA (EN ARGENTINA)
|VUELTA (EN BRASIL)
|2005
|Octavos de final
|Rosario Central vs. Internacional
|Perdió 0-1
|Empató 1-1
|2006
|Octavos de final
|River Plate vs. At. Paranaense
|Perdió 0-1
|Empató 2-2
|2008
|Final
|Estudiantes de La Plata vs. Internacional
|Perdió 0-1
|Empató 1-1 (Ganó 1-0 en los 90′, empate en alargue)
|2021
|Cuartos de final
|Rosario Central vs. Red Bull Bragantino
|Perdió 3-4
|Perdió 0-1
|2023
|Playoffs
|Patronato vs. Botafogo
|Perdió 0-2
|Empató 1-1
DATOS CLAVE
- Boca Juniors 3-1 Vasco: clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2026.
- 11 partidos sin ganar: volvió a triunfar en Brasil desde diciembre de 2020.
- Primer club argentino: avanzó en Sudamericana tras perder la ida local ante brasileños.