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Copa Sudamericana

Paliza en Cusco: Los cuatro goles de Cienciano en el primer tiempo para el 4-0 ante Botafogo

Cienciano aplasta a Botafogo. Le metió cuatro goles en el primer tiempo de la ida en Cusco. Succar metió doblete, Martinich clavó un golazo y Bandiera, el restante.

Festejo de todo Cienciano por el gran primer tiempo ante Botafogo.
© X @Club_CiencianoFestejo de todo Cienciano por el gran primer tiempo ante Botafogo.

Cienciano hizo de las suyas en el Inca Garcilaso de la Vega. Cusco delira con el 4-0 del ‘Papá de América’ ante Botafogo. Un doblete de Matías Succar, un tanto de Neri Bandiera, con suspenso por la intervención del VAR, y un golazo de Marcos Martinich le dan una ventaja importante en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Fueron cuatro goles para ganar 4-0 a los 35 minutos, pero la pesadilla de Botafogo empezó a partir del minuto 18. Matías Succar, con un cabezazo dentro del área tras un buen centro de Alejandro Hohberg, venció a Warleson para marcar el primer gol del partido.

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Dos minutos después, llegó una jugada polémica donde Neri Bandiera empujó el balón a gol para el 2-0. Es que, en primera instancia, el juez anuló el tanto por presunta mano. La jugada fue muy polémica porque hasta se protestó por un presunto offside. Todo quedó en supuestos, ya que el VAR dio por válido el tanto y hubo festejo.

La pausa de hidratación fue clave para que Cienciano siga con la misma intensidad que mostró en esos minutos. “Tienen que salir muertos“, tiró el entrenador Horacio Melgarejo. Y así fue como hubo otros dos goles más en el primer tiempo.

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Un error del arquero Warleson, quien no atrapó el centro de Neri Bandiera, permitió que el balón quede muerto en el área. De media vuelta, Succar aprovechó para rematar casi sin fuerza, pero el balón fue directo junto a un palo y, con suspenso, metió el 3-0 al minuto 30.

Cinco minutos más tarde, llegó el 4-0 con un bombazo desde fuera del área de Marcos Martinich. De un córner que no pateó Cristian Souza al área, apareció el remate desde lejos del lateral izquierdo para clavarla al ángulo.

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Hugo Avalos
Hugo Avalos
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